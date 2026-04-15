Sporting assusta, mas Arsenal segura vantagem em casa e avança na Champions League
Sporting flerta com a virada, mas para na trave no Emirates
O Arsenal está entre os quatro melhores times da Europa. Em uma noite de tirar o fôlego no Emirates Stadium, o time de Mikel Arteta soube sofrer, contou com a sorte e garantiu a classificação para a semifinal da Champions League. O time de Londres empatou em 0 a 0 com o Sporting e, graças à vitória conquistada em Lisboa no jogo de ida por 1 a 0, garantiram a classificação para a próxima fase.
Como foi a partida entre Arsenal e Sporting?
O primeiro tempo no Emirates Stadium foi marcado por um cenário de altos e baixos, onde a cautela inicial deu lugar a momentos de pura tensão. Com as duas equipes explorando intensamente os atacantes de lado, a partida começou de forma estudada e com pouca ofensividade de ambas as partes. Por estar jogando em casa e detendo a vantagem no placar agregado, a equipe de Londres parecia não ter pressa para definir o jogo e, embora tenha chutado mais vezes ao gol do que o Sporting, faltou contundência nas finalizações inglesas.
A calmaria, no entanto, foi interrompida por erros individuais que quase custaram caro aos mandantes. O setor defensivo londrino começou a oscilar, primeiro com um erro de saída de Saliba que permitiu um chute perigoso de Pedro Gonçalves que assustou a torcida. A confiança portuguesa cresceu e as melhores chances da primeira etapa acabaram sendo do time visitante.
O drama atingiu seu ápice nos minutos finais. Aos 40 minutos, após uma falha bizarra do goleiro Raya, o Sporting teve uma chance de ouro para empatar o confronto no agregado, mas o grito de gol ficou entalado na garganta. Pouco depois, em uma jogada individual de Catamo, o atacante acertou a trave, salvando os donos da casa de irem para o intervalo em desvantagem.
O segundo tempo manteve a tônica de equilíbrio. O Arsenal, tentando retomar o controle da partida, buscou acelerar o jogo, mas continuou encontrando um Sporting organizado e perigoso nos contra-ataques. A equipe portuguesa, sentindo o bom momento vindo da etapa inicial, adiantou suas linhas e passou a pressionar a saída de bola londrina.
Utilizando uma de suas armas letais, a bola parada, o time da casa quase abriu o placar: após um escanteio que já é marca registrada da equipe de Mikel Arteta, Trossard cabeceou firme, mas a bola caprichosamente carimbou a trave.
Logo na sequência, Gabriel Jesus chamou a responsabilidade em uma bela jogada individual, limpando a marcação e batendo com perigo, mas a bola acabou indo para fora, arrancando suspiros da torcida no Emirates.
Apesar do volume ofensivo do Sporting, que mostrou ser um adversário duríssimo, o placar agregado favoreceu os ingleses. Com o apito final, o Arsenal celebrou o retorno às semifinais da maior competição de clubes do mundo.
O Arsenal terá pela frente o Paris Saint-Germain, o atual campeão, na semifinal da Champions League. O confronto promete parar a Europa, com o Arsenal buscando a tão sonhada "Orelhuda" após superar a batalha contra os Leões de Lisboa.
