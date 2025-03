A Itália encara a Alemanha nesta quinta-feira (20), pela ida das quartas de final da Nations League. O time comandado por Luciano Spalletti encara um jejum de mais de uma década sem vencer a rival histórica, e conta com a força do torcedor no Giuseppe Meazza para findar a seca.

Em entrevista coletiva que antecede o confronto, o treinador da Azzurra fez um forte chamado e pregou a necessidade de triunfar no duelo, mas também reafirmou a necessidade de atenção ao jogo mental no clássico continental.

- É hora de vencer. Empatamos quatro dos últimos seis jogos contra eles e temos o dever de jogar com aquele sonho de vitória que os italianos têm quando veem sua seleção jogar. Temos de carregar nossa história conosco para o bem ou o mal. Óbvio que temos de ser inteligentes - afirmou Luciano.

Na fase de grupos, a Itália ficou em segundo no grupo 2 da primeira divisão da Nations através do quesito de saldo de gols, tendo marcado um e sofrido dois tentos a mais em relação à França, líder da chave com os mesmos 13 pontos. Apesar da dificuldade, visto que enfrenta a líder do grupo 3, Spalletti declarou que não abrirá mão de seu estilo de jogo propositivo.

- Será uma grande partida, com duas seleções jogando para vencer, de cara aberta. É claro que se não formos bons em administrar algumas fases da partida e tivermos de correr atrás deles o tempo todo, será muito difícil sair daqui de forma positiva. Nós jogaremos o nosso jogo, com qualidade - analisou o comandante.

Luciano Spalletti conduzirá a Itália no confronto com a Alemanha, pela Nations League (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

🌍 História entre Itália e Alemanha alterna entre passado e presente

Itália e Alemanha já decidiram uma final de Copa do Mundo, em 1982, quando houve triunfo da Azzurra por 3 a 1, com gols de Paolo Rossi, Tardelli e Altobelli - Breitner descontou para a Mannschaft. Porém, o histórico recente é diferente: são 13 anos sem triunfo no duelo direto, com quatro empates e duas derrotas; uma das igualdades gerou ainda a queda nos pênaltis na Eurocopa de 2016.

O confronto entre as duas gigantes do futebol mundial acontece nesta quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão (ITA). A definição, porém, ficará para três dias depois, no domingo (23), no mesmo horário. O palco da volta será o Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund; quem for melhor nos dois jogos enfrentará o qualificado de Dinamarca x Portugal.