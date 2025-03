A última partida do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol deu o que falar. Isso porque os Merengues foram escalados para entrar em campo com menos de 72 horas de descanso, tempo mínimo recomendado pela Fifa. O episódio causou insatisfação em Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé e companhia.

Pela Champions League, o Real entrou em campo na noite de quarta, 12 de março. Com menos de três dias de descanso, voltou aos gramados no sábado à tarde, dia 15, para duelo fora de casa contra o Villarreal. Logo ao fim da partida, Ancelotti reforçou que seu time não pode mais passar por situações como essa. Levantamento do "The Athletic" indica que ele está certo.

— Hoje foi o último jogo que jogamos com menos de 72 horas de descanso. Nunca mais vamos fazer isso, foi a última vez — lamentou Ancelotti.

Da temporada 2022/23 em diante nas quatro grandes ligas (Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha), o Real Madrid é o segundo time que mais jogou partidas com três dias ou menos de descanso, com 41. Os Merengues ficam apenas atrás do Manchester United, que lidera com 42. Rival direto do Real na Espanha, o Barça é o terceiro, com 40 partidas.

Veja a lista de times que jogaram mais vezes com pouco tempo de descanso 🥵

*desde a temporada 2022/2023

1️⃣ Manchester United - 42 jogos

2️⃣ Real Madrid - 41 jogos

3️⃣ Barcelona - 40 jogos

4️⃣ Fiorentina - 39 jogos

5️⃣ West Ham - 36 jogos

6️⃣ Real Bétis - 34 jogos

7️⃣ Real Sociedad - 33 jogos

8️⃣ Eintracht Frankfurt - 32 jogos

9️⃣ Liverpool e Bayer Leverkusen - 31 jogos

(Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Utilizando o recorte da atual temporada, o Real Madrid, ao lado do Bétis, é o time que mais entrou em campo com três dias de descanso ou menos, com 16. Tottenham (15), Heidenheim (13), Real Sociedad (13) e Eintracht Frankfurt (13) aparecem logo depois.

Mesmo com a pausa para a Data Fifa, a tendência é que os jogadores do Real Madrid não tenham um grande descanso, visto que a maioria irá disputar partidas por suas seleções. Todos os titulares, por exemplo, foram convocados.