Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 13:47 • Londres (ING)

Thiago Silva tomou a decisão de deixar o Chelsea ao final da temporada. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o brasileiro de 39 anos optou por não renovar o vínculo com os Blues, que expira ao fim do primeiro semestre de 2024.

O zagueiro foi revelado pelo Juventude, mas teve passagem de alta relevância pelo Fluminense, tendo sido vice-campeão da Libertadores de 2008. Com isso, um retorno ao Rio de Janeiro é sonho dos dirigentes tricolores; com Thiago se tornando agente livre, a negociação sem custos de compra - apenas salário e luvas - pode ser viabilizada nos próximos meses.

Em janeiro, o "Monstro" já havia se recusado a deixar Londres, em vias de ajudar os Blues a superar as oscilações vividas na temporada. Entretanto, perdeu a final da FA Cup para o rival Liverpool na prorrogação, além de ter ido às lágrimas no sábado (20), na queda para o Manchester City, na semifinal da EFL Cup, sua última oportunidade de erguer mais uma taça com o time de Mauricio Pochettino.

Tendo chegado ao Chelsea em agosto de 2020, Thiago Silva foi um dos líderes da equipe campeã da Champions League de 2020-21. Ao todo, são 149 partidas realizadas com a camisa azul, tendo contribuído com nove gols e três assistências no período.

De acordo com Fabrizio, demais opções como uma manutenção no Velho Continente não estão descartadas para o brasileiro, que deve aguardar a janela do verão europeu para tomar uma decisão.

