O primeiro tempo foi de trocação franca de ambas equipes. O Chelsea teve um gol marcado por Sterling, anulado por impedimento e um milagre do goleiro Kelleher para salvar os Reds. Do lado do Liverpool, Cody Gakpo acertou uma bola no cantinho, que pegou no pé da trave e um chute de Luis Díaz salvo pelo zagueiro Chilwell.