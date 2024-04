Ex-Bola de Ouro é anunciado como técnico de clube da Itália

Zidane e Cannavaro foram adversários na final da Copa do Mundo de 2006 (Foto: VANDERLEI ALMEIDA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 12:18 • Udine (ITA)

O ex-jogador e agora técnico Fabio Cannavaro está de volta ao futebol da Itália. Desta vez, o eleito Bola de Ouro em 2006 foi anunciado como o mais novo comandante da Udinese, que demitiu Gabriele Cioffi após resultados ruins.

Cannavaro chega com a missão de livrar a Udine do rebaixamento após uma temporada de oscilações e maus resultados. A equipe ocupa atualmente a 17ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de descenso, mas os mesmos 28 pontos do Frosinone, que abre a degola.

O contrato do ex-zagueiro com os Bianconeri vai até o fim do primeiro semestre de 2024, com boas possibilidades de extensão em caso de resultados positivos. A estreia deve acontecer no dia 25 (quinta-feira), quando a Udinese jogará cerca de 20 minutos contra a Roma, cumprindo o restante da partida paralisada no dia 14 de abril, devido a um mal súbito do zagueiro Evan Ndicka, dos Giallorossi - à altura, o embate estava empatado em 1 a 1.

Em suas experiências anteriores à beira do campo, Cannavaro treinou os chineses Guangzhou Evergrande (duas vezes) e Tianjin Tianhai, além da seleção da China, e do saudita Al-Nassr, que hoje conta com Cristiano Ronaldo em seu elenco. Entre setembro de 2022 e fevereiro do ano seguinte, esteve à frente do Benevento, mas só venceu três partidas de 17 disputadas.

Como jogador, Fabio atuou por gigantes do país, como Napoli, Inter de Milão e Juventus, além de ter sido duas vezes campeão de La Liga pelo Real Madrid. Com a camisa da Itália, fez parte de quatro Copas do Mundo, capitaneando a Azzurra ao título de 2006, em seleção que tinha como técnico Marcelo Lippi. O brilhante ano levou Cannavaro a vencer os prêmios individuais da Bola de Ouro, pela revista France Football, e de melhor jogador do mundo, pela Fifa.

Cannavaro é o novo técnico da Udinese, da Itália (Foto: AFP)