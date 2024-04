Manchester United sonda técnico campeão da Champions League

Tuchel e Guardiola venceram a Champions League por clubes ingleses (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 13:12 • Manchester (ING)

Segundo as informações da revista alemã Kicker, o Manchester United demonstrou interesse em Thomas Tuchel, técnico do Bayern de Munique, que desejava voltar à Premier League e estava interessado no cargo para substituir Erik ten Hag no início do ano, pronto para um novo desafio na próxima temporada.

Apesar de comunicar no primeiro contato que atualmente está focado apenas nos Bávaros, o técnico alemão descartou recentemente a permanência em Munique e é um dos preferidos para retornar à Inglaterra, onde conquistou a Champions League no comando do Chelsea, em 2021.

A eliminação precoce na Copa da Alemanha e a campanha abaixo do esperado na Bundesliga fizeram com que a pressão sobre o treinador aumentasse ainda mais, tornando improvável uma renovação com o Bayern. No momento, a Liga dos Campeões é última chance de título para o clube alemão, caso não aconteça, será a primeira temporada após 12 anos.

Tuchel chegou ao Bayern no dia 24 de março de 2023 (Foto: KERSTIN JOENSSON / AFP)

O proprietário dos Red Devils, James Ratcliffe, consultou Tuchel sobre sua situação para a próxima temporada caso o cargo em Old Trafford fique vago. Mesmo com chances de conquistar o título da Copa da Inglaterra, Ten Hag está balançado no cargo pelos maus resultados que a equipe de Manchester vem adquirindo, além do relacionamento conturbado com grande parte do plantel.