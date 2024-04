Manchester City está na final da Copa da Inglaterra graças ao gol de Bernardo Silva (Foto: Ben Stansall / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 15:31 • Londres (ING)

O Manchester City venceu o Chelsea por 1 a 0 em Wembley pela semifinal da Copa da Inglaterra, e se classificou para a decisão do torneio nacional. O gol salvador foi marcado por Bernardo Silva, que tinha sido o "vilão" da eliminação do City na Champions League diante do Real Madrid.

O jogo também ficou marcado pelos gols perdidos por Nicolas Jackson, atacante do Chelsea, que desperdiçou ao menos três chances claras de gol enquanto o placar ainda pontava 0 a 0. O centroavante poderia ter colocado os Blues em vantagem na partida enquanto os Blues ainda faziam jogo equilibrado com os Cityzens.

⚽ COMO FOI O JOGO?

O Manchester City entrou em campo em ritmo bem abaixo do normal. Aparentando abatimento após a eliminação na Champions League, o time de Guardiola foi presa fácil para os encaixes de marcação do Chelsea no primeiro tempo.

Com a defesa organizada, os Blues tentaram incomodar os Cityzens através dos contra-ataques. Nesta estratégia, as jogadas até foram bem construídas, mas o time pecou no momento decisivo. O atacante Nicolas Jackson foi o destaque negativo da equipe, desperdiçando uma chance clara que poderia colocar o Chelsea à frente no placar ainda na primeira etapa.

Bernardo Silva (esquerda) se redimiu do erro da partida anterior, enquanto Nicolas Jackson (direita) assumiu o posto de "vilão" da eliminação do Chelsea na Copa da Inglaterra (Foto: Ben Stansall / AFP)

Na segunda etapa, o jogo seguiu roteiro semelhante ao do primeiro tempo, mas o City conseguiu se livrar da forte marcação do Chelsea com um pouco mais de facilidade. Ainda assim, Nicolas Jackson teve mais duas chances de colocar os Blues em vantagem, todas desperdiçadas.

Na reta final do jogo, aos 39 minutos do segundo tempo, Bernardo Silva, que tinha sido o "vilão" da queda do City na Champions League por desperdiçar cobrança de pênalti diante do Real Madrid, se redimiu e foi o herói da classificação do time de Guardiola à final da Copa da Inglaterra.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Manchester City volta a campo na quinta-feira (25), às 16h (hora de Brasília), para enfrentar o Brighton fora de casa pela Premier League. O Chelsea, por sua vez, joga o clássico londrino diante do Arsenal na terça-feira (23), às 16h (hora de Brasília), fora de casa, também pela Premier League.