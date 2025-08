Nas últimas semanas, Marcus Rashford foi anunciado como reforço do Barcelona para a temporada 2025/26, mas sua estreia em competições oficiais ainda depende de uma definição nos bastidores. O clube catalão enfrenta dificuldades para inscrevê-lo na La Liga devido a limitações financeiras.

Último reforço do Barcelona para o setor ofensivo, Rashford chegou cotado para atuar preferencialmente pela ponta esquerda, posição onde pode alternar com Raphinha. Segundo informes da imprensa espanhola, durante os treinos e amistosos da pré-temporada na Ásia, o atacante inglês tem mostrado boa adaptação ao elenco comandado por Hansi Flick.

Problemas financeiros podem barrar inscrição de Rashford

No entanto, o clube ainda precisa resolver pendências financeiras para poder registrá-lo oficialmente em La Liga (Campeonato Espanhol). A situação não preocupa o jogador, que demonstrou confiança em uma solução.

— Minha inscrição? Estou tranquilo, confio que o clube vai resolver. Estou focado em treinar e me preparar para o início da temporada — afirmou o inglês.

Versátil, Rashford destacou que pode atuar em todas as posições do ataque e contribuir com gols a partir de diferentes setores do campo. Questionado sobre suas expectativas de desempenho, o camisa 10 respondeu em tom bem-humorado:

— 100 gols.

O atacante também elogiou o nível técnico do grupo e demonstrou ambição em relação à Champions League.

— É o sonho de todos conquistar a Champions. A última temporada foi muito boa, mas queremos ir além e buscar esse título — declarou.

Rashford chegou por empréstimo, e o Barcelona tem opção de compra fixada em 30 milhões de euros. Por ora, o foco do atleta é claro

— Quero aproveitar o momento e dar tudo de mim pelo Barça — finalizou.

