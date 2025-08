O fim de uma era chegou: na provável última partida de Son pelo Tottenham, o clube londrino empatou com o Newcastle em partida amistosa de preparação para a temporada 2025/26. Com gols de Brennan Johnson e Harvey Barnes, as equipes empataram em 1 a 1 no Seul World Cup Stadium, na Coreia do Sul. O jogo foi realizado neste domingo (3), e teve ritmo de competição oficial.

A partida marcou o fim para Son no Tottenham. Um dia antes da partida amistosa, o atacante sul-coreano anunciou que está de saída do clube após uma década de serviços prestados. Ao ser substituído no segundo tempo, o atacante foi ovacionado por mais de 70 mil seguidores na Coreia do Sul, e não segurou a emoção no banco de reservas

Como foi o jogo entre Tottenham e Newcastle?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de domínio na posse de bola do Newcastle, mas de equilíbrio nas chances criadas e nas finalizações.

Aos 5’, Brennam Johnson abriu o placar para o Tottenham. O Nerwcastle saiu errado, e a bola sobrou para o atacante, que conduziu até a entrada da área e finalizou com precisão no canto direito do goleiro para estufar as redes. Aos 14’, o Newcastle assustou os mandantes. Em jogada pela direita, Gordon invadiu a grande área e cruzou para trás. Por alguns centímetros, Joelinton não chegou na bola para empatar o jogo.

Aos 17’, Tel perdeu um gol inacreditável. O atacante recebeu na intermediária sem nenhum marcador em sua frente, conduziu até o goleiro e finalizou mal, perdendo a chance de ampliar para o Tottenham. Cinco minutos depois, uma trama de brasileiros quase resultou no empate do Newcastle. Bruno Guimarães achou belo cruzamento de primeira para a área que encontrou Joelinton. O meia cabeceou com muito perigo para fora, do lado direito do goleiro.

Com muito mais posse de bola, o Newcastle achou o empate aos 38’ com Barnes. O inglês puxou da esquerda para o meio e acertou uma pancada no canto direito do goleiro para deixar tudo igual em Seoul.

Bruno Guimarães disputa a bola em Tottenham x Newcastle (Foto: Reprodução/Tottenham)

Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, Gordon teve a chance de virar para o Newcastle, mas chutou no susto após cruzamento vindo pela esquerda e não acertou o alvo. Aos 20’ da segunda etapa, Son foi substituído, marcando sua provável última aparição do capitão pelo Tottenham. Os mais de 70 mil seguidores em Seou ovacionaram o camisa 7 na sua saída dos gramados. O restante da partida foi morno, com o jogo interrompido no final por uma lesão de Maddinson.

O que vem por aí?

O Tottenham volta a campo na próxima quinta-feira (7), em mais um amistoso preparativo para a temporada 2025/26. Desta vez, encara o Bayern de Munique às 13h30 (de Brasília). O Newcastle, por sua vez, enfrenta o Espanyol na sexta-feira (8), às 15h30 (de Brasília) também em partida amistosa.

✅ FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM 1X1 NEWCASTLE

AMISTOSO INTERNACIONAL

🗓️ Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, às 8h (de Brasília)

📍 Local: Seul World Cup Stadium, em Seoul (COR)

🥅 Gols: Johnson (TOT - 5’ 1ºT), Barnes (NEW - 38’ 1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Trippier (NEW), Bissouma (TOT)

🔴 Cartão vermelho: -

🌀 Árbitro: Jong-Hyeok Kim



⚽ESCALAÇÕES

⚪⚪ TOTTENHAM (Técnico: Thomas Frank)

Kinsk; Pedro Porro (Spence), Christian Romero (Van de Ven), Danso e Ben Davies (Vuskovic); Bentancur (Bergvall), Gray (Maddison/Yang), Brennan Johnson (Odobert), Sarr (Bissouma) e Son (Kudus); Tel (Richarlison)

⚫⚪ NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Nico Pope (Gillespie); Trippier (Lewis Hall), Schär (Krafth), Burn e Targett (Livramento); Bruno Guimarães, Miley, Murphy (Park Seung-Soo), Joelinton e Harve Barnes (Elanga); Gordon (Osula)