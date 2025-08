Cabe no Brasil? Veja salário de Son, atacante que deixou o Tottenham

Um dos maiores nomes da história do Tottenham, o sul-coreano Heung-Min Son anunciou que deixará o clube nesta janela de transferências e encerra um ciclo de uma década na equipe inglesa. Agora, o atacante mira novos desafios no mundo da bola e busca um novo país para atuar. No Brasil, os times de elite têm feito cada vez mais investimentos de peso em seus elencos, mas será que comporta um atleta como o ex-jogador dos Spurs?

O Lance! Biz mostra o valor do salário recebido por Son em seus últimos anos vestindo a camisa do Tottenham e o atual valor de mercado do atleta. Apesar do futuro clube do sul-coreano não precisar desembolsar um valor para a transferência, é provável que o contrato envolva o pagamento de luvas, que sofre interferência direta por conta da avaliação financeira do atacante.

Aos 33 anos, Heung-Min Son se tornou o principal nome do Tottenham após a saída do atacante Harry Kane, há duas temporadas. Em sua temporada de despedida dos Spurs, realizou o sonho de levantar uma taça de peso com a equipe. Venceu a Liga Europa da temporada 2024/25 em final contra o rival Manchester United e sacramentou seu nome na história do clube londrino.

Neste último ano, Son tinha o maior salário do Tottenham, seguido do meia inglês James Maddison, do zagueiro argentino Cristian Romero, e dos atacantes Timo Werner, alemão, e Dejan Kulusevski, da Suécia. O sul-coreano recebia por temporada 9,88 milhões de euros, o que corresponde a R$ 63,4 milhões na cotação atual. A informação é do Capology, site especializado em finanças de clubes e salários de atletas.

Na divisão mensal, é possível perceber que o contrato está acima da realidade do futebol brasileiro, mas o que não significa que é uma possibilidade totalmente descartada. Son recebeu em sua última temporada pelo Tottenham R$ 5,28 milhões por mês, o que daria o atacante o posto de maior salário do Brasileirão.

Entretanto, o cenário se torna mais próximo da realidade nacional já que Son tende a baixar o seu salário após a saída da Premier League. O jogador já havia negociado uma diminuição dos vencimentos entre a temporada 2021/22 e 2022/23, quando saiu de pouco mais de 10,5 milhões de euros anuais para os atuais 9,88 milhões. Ou seja, no seu novo clube, o atacante deve acertar uma base salarial ainda mais baixa.

Isso não só pela idade do sul-coreano, mas também pela realidade das outras ligas de futebol em comparação à Premier League. O Campeonato Inglês é o mais rico do mundo e o que mais paga em salários e gera receita para os seus clubes, o que possibilita salários robustos para os jogadores. Ao trocar de time e de competição, a tendência que o novo contrato não alcance o mesmo patamar.

Son segura o troféu da Europa League, conquistado na temporada passada (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

MLS de olho na contratação de Son

Entretanto, o destino do jogador pode ser a MLS, liga dos Estados Unidos. O Los Angeles FC, principal interessado, já iniciou negociações com o Tottenham, de acordo com a Sky Sports, da Inglaterra. Caso a negociação se confirme, será possível ver, com clareza, qual será o novo salário de Son.

Isso porque a MLS assume uma postura totalmente transparente e, assim como outros esportes norte-americanos, divulga todos os anos um relatório que mostra os valores recebidos pelos atletas da liga, exibindo com acesso público os números dos salários, divididos nos vencimentos com e sem as bonificações.

Números de Son no Tottenham

Son é o quarto maior artilheiro da história do Tottenham, com 173 gols e 101 assistências em todas as competições. Na Premier League, foram 127 gols e 27 assistências em 333 partidas.

Sua última partida oficial foi na final da Europa League da temporada passada, na vitória sobre o Manchester United, em Bilbao - primeiro grande título do clube desde 2008. Ele entrou no segundo tempo e ergueu o troféu após o apito final.