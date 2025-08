AO VIVO: Acompanhe o domingo (3) do mercado da bola internacional

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação deste domingo (3) de negociações do principal palco do mercado da bola.

As movimentações do mercado da bola deste domingo (3)

Benjamin Sesko 💭 Manchester United 🔴

O Manchester United negocia com o RB Leipzig a contratação de Benjamin Sesko e surge como concorrente na disputa pelo atacante esloveno. Embora ainda não tenha formalizado uma proposta, o clube discute os valores e a forma de pagamento, enquanto o jogador demonstra preferência pelo projeto dos Red Devils. A informação é da Sky Sports.

Benjamin Sesko, atacante do RB Leipzig (Foto: Reprodução)

Lookman ❌ Atalanta 🔵⚫

O atacante nigeriano Ademola Lookman publicou em suas redes sociais que comunicou oficialmente à diretoria da Atalanta que quer sair do clube neste verão europeu. O jogador é alvo da Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions, para a próxima temporada, mas a diretoria de seu atual clube não quer se desfazer do atacante.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

