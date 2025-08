Estrela do Tottenham sai ‘brutalmente’ lesionada de amistoso

James Maddison, meia-atacante e camisa 10 do Tottenham, sofreu uma nova lesão no joelho durante amistoso de pré-temporada contra o Newcastle. O amistoso, realizado na Coreia do Sul, neste domingo (3), marcou a despedida de Heung-min Son dos Spurs.

Maddison havia entrado em campo aos 30 minutos do segundo tempo, mas precisou ser retirado do campo com ajuda de uma maca nove minutos depois, quando sentiu fortes dores no joelho e caiu no gramado.

A lesão aconteceu no mesmo local que afastou Maddison da reta final da última temporada, incluindo a decisão da Europa League, vencida pelos Spurs. Visivelmente abatido, o camisa 10 deixou o campo com as mãos no rosto, preocupado com a gravidade do problema.

No Tottenham desde a temporada 2023/24, James Maddison se lesionou em amistoso de pré-temporada (Foto: Divulgação/Tottenham)

Thomas Frank lamenta a lesão do jogador

— A vida e o futebol, às vezes, podem ser belos e brutais ao mesmo tempo. Foi isso que vimos hoje. Parece uma lesão séria no Maddison, mas também vivemos um momento especial com a despedida de Son — declarou o treinador dos Spurs.

A situação de Maddison será reavaliada nos próximos dias, mas o temor no clube é de que o meia sofra uma nova ausência prolongada.

Heung-min Son se despede do Tottenham

O amistoso também ficou marcado pela homenagem a Heung-min Son, que se despediu do clube em seu país natal. O atacante, que deve deixar o Tottenham nesta janela de transferências, recebeu um corredor de aplausos formado por jogadores das duas equipes ao ser substituído.

