Rúben Amorim abre o jogo e define futuro de Garnacho no United: ‘Está claro’

Com futuro incerto na carreira, Alejandro Garnacho parece cada vez mais distante do Manchester United. O argentino de apenas 21 anos já foi importante nos Red Devils, mas perdeu espaço na última temporada. O jogador já recusou uma proposta do Al-Nassr neste verão europeu, mas está em negociações com o Chelsea. Em entrevista coletiva, o treinador do Manchester United, Rúben Amorim, confessou que o destino de Garnacho deve ser em outro lugar.

Amorim começou falando que muitas vezes não consegue entender o motivo de Garnacho não funcionar sob o seu comando, uma vez que tem talento.

— Você consegue entender e pode ver que ele é um garoto realmente talentoso, e às vezes as coisas simplesmente não funcionam. Você não consegue explicar exatamente o porquê — disse Amorim.

Rúben Amorim, técnico do Manchester United (Foto: Patrick McDermott/AFP)

— Mas eu tenho a sensação, acho que está claro que o Garnacho quer algo diferente, com uma liderança diferente, e eu consigo entender isso. Então, não vejo como um problema. Às vezes você se adapta a uma pessoa, cria uma conexão. Outras vezes, você quer um novo desafio, então tentamos fazer tudo dar certo para todas as partes: para o clube, para o treinador e para os jogadores. É algo natural no futebol — comentou.

Amorim revela desejo por elenco curto no Manchester United

Rúben Amorim, treinador do Manchester United, ainda deu a entender que deseja se desfazer de mais jogadores antes do início da temporada europeia começar. Há uma semana, Marcus Rashford saiu da Inglaterra e fechou com o Barcelona.

— Estou muito feliz com o time. Sem competições europeias, quero um elenco pequeno para que todos se sintam realmente importantes. Se você tem muitos jogadores, tem apenas uma semana para se preparar e muitos vão ficar de fora, e aí, nos treinos, eles vão ficar frustrados e a qualidade do treinamento vai cair — revelou o treinador dos Red Devils.

Antony também tem futuro incerto no Manchester United. Após voltar de empréstimo do Real Betis, o brasileiro não está nos planos do técnico português, e está a procura de um novo clube para ganhar minutagem.

