Técnico do West Ham abre o jogo sobre futuro de Lucas Paquetá

O técnico do West Ham, Graham Potter, quebrou o silêncio sobre o futuro de Lucas Paquetá. Em entrevista, o treinador indicou a permanência do meia brasileiro, afirmando que ele está "feliz e comprometido" com o clube após ser absolvido das acusações de manipulação de apostas. O jogador é um dos sonhos da torcida do Flamengo.

'Feliz e comprometido': Potter indica a permanência de Paquetá

Com a janela de transferências aberta até 1º de setembro, a torcida do West Ham teme que, com o fim do processo, Paquetá pudesse ser negociado. O técnico Graham Potter, no entanto, tratou de tranquilizar os torcedores.

— Você nunca sabe ao certo, porque tudo pode acontecer na janela com qualquer um. Mas a notícia (da absolvição) é incrivelmente positiva — disse o treinador, que completou:

— Lucas está feliz e comprometido. Ele é uma pessoa importante no vestiário e no clube, e nós o amamos. Só queremos ajudá-lo a aproveitar seu futebol.

Paquetá bate pênalti em Grasshopper x West Ham (Foto: Reprodução/Lucas Paquetá)

Potter também elogiou a força mental do brasileiro para superar o período de investigação. — Foi um período muito difícil em sua vida e carreira. É um mérito dele, de sua família e de todos que o apoiaram.

Se por um lado houve alívio, por outro, a coletiva teve uma surpresa amarga. Questionado se o atacante Michail Antonio, de 35 anos, faria parte do elenco para a temporada, Potter respondeu de forma negativa.

A declaração põe fim à trajetória do maior artilheiro da história do West Ham na Premier League, com 68 gols em 268 jogos. O contrato do jogador jamaicano se encerrou em junho, e o clube optou por não renovar o vínculo.

A relação de Paquetá com o Flamengo

A situação de Lucas Paquetá na Inglaterra é acompanhada de perto por um clube em especial no Brasil: o Flamengo. Revelado nas categorias de base do Rubro-Negro, o meia é um dos "Crias do Ninho" de maior sucesso na Europa. Com a notícia de sua absolvição no caso de apostas na última semana, uma legião de torcedores flamenguistas foi às redes sociais com uma mensagem clara, pedindo o retorno do jogador.

