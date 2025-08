O Real Madrid decidiu tomar uma atitude drástica para evitar um novo pesadelo na temporada 2025-26. Após um ano marcado por um surto de lesões que tirou peças-chave do time em momentos decisivos, o clube anunciou uma profunda reformulação em seu departamento médico, com saídas e chegadas de profissionais.

A temporada de pesadelo: o estopim da crise

A decisão foi motivada pela enorme quantidade de problemas físicos que assolaram o elenco na última temporada. Em novembro de 2024, o time chegou a ter um total de 25 lesões no elenco. O ponto mais crítico foi em maio, quando a equipe ficou sem sua linha defensiva titular inteira, com Rüdiger, Mendy, Alaba e Carvajal todos no departamento médico ao mesmo tempo.

Segundo o portal The Athletic, além das lesões, "conflitos internos entre os funcionários" do setor também teriam influenciado na decisão da diretoria de promover a reformulação.

Carvajal sofre lesão em jogo do Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

As mudanças: quem entra e quem sai

A nova equipe médica será chefiada pelo Dr. Felipe Segura, que já estava no clube desde 2021. Para reforçar o time, foi contratado o médico Manuel Arroyo, vindo do Granada e com grande prestígio na Espanha.

Por outro lado, os doutores Daniel Rosado e Jaime Abascal, que integravam a equipe principal, não devem permanecer em seus cargos. Mais mudanças no setor podem acontecer nas próximas semanas.

Com a reformulação, o Real Madrid espera ter seus jogadores em melhores condições físicas para a nova temporada, que começa no dia 19 de agosto, contra o Osasuna, pela primeira rodada de La Liga.

