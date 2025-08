Alvo de gigantes europeus pede para sair do clube: ‘Já chega’

Ademola Lookman, jogador destaque da Atalanta nas últimas temporadas, entregou um pedido formal à diretoria para ser transferido e publicou uma carta aos torcedores em suas redes sociais. O nigeriano de 27 anos foi fundamental na conquista da Europa League de 2023/24 com um hat-trick na final, e é cobiçado por gigantes como a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na carta, o atacante revelou que havia um acordo entre ele e a diretoria - que, se chegasse uma proposta satisfatória para ambos os lados, a Atalanta deixaria ele sair -, que não foi cumprida por parte do clube italiano.

continua após a publicidade

Enquanto a Inter de Milão está oferecendo 40 milhões de euros, a Atalanta só aceitará a transferência por um montante a partir dos 50 milhões de euros, de acordo com a Gazzetta dello Sport. Lookman já possui até um acordo em relação aos seus vencimentos anuais, que chegariam a 4 milhões de euros. O Atlético de Madrid também demonstrou interesse no nigeriano, mas corre por fora.

Na última temporada, Lookman repetiu o bom desempenho de 2023/24, tendo marcado 20 gols e distribuído seis assistências em 40 partidas disputadas pela Atalanta.

continua após a publicidade

Veja a carta de Lookman postada nas redes sociais

Espero trabalhar junto com o clube para encontrar uma solução amigável para todas as partes o mais rápido possível.

Nos últimos três anos na Atalanta, dei absolutamente tudo de mim. Não apenas como jogador, mas como pessoa. Sempre vesti essa camisa com orgulho e tentei representar este clube e a cidade de Bérgamo com coração, paixão e dedicação.

Vim para cá com a esperança de ajudar esse clube especial a crescer e, juntos, criamos memórias que levarei comigo para sempre. Vencer a Liga Europa e estar lado a lado com meus companheiros naquela noite em Dublin, celebrando com os nossos torcedores, foi um dos momentos mais orgulhosos da minha carreira até agora. Ainda fico arrepiado só de pensar.

A Atalanta, e especialmente seus torcedores, tornaram-se parte de mim. Este lugar se sentiu como lar desde o momento em que cheguei, e sempre tentei retribuir esse amor — mesmo nos momentos em que as coisas não foram fáceis nos bastidores.

É isso que torna tão difícil escrever estas palavras. Amei cada momento, mas sinto que agora, após três anos maravilhosos em Bérgamo, é o momento certo para seguir em frente e viver uma nova aventura. Muitos clubes já procuraram a Atalanta no passado e, mesmo assim, sempre permaneci leal. No entanto, tanto eu quanto a diretoria do clube concordamos que agora é o momento certo e o clube foi claro comigo ao dizer que, se chegasse uma proposta justa, eles me deixariam sair.

Apesar de ter recebido uma oferta que está de acordo com o que eu acreditava ter sido discutido, infelizmente o clube está bloqueando essa oportunidade por razões que não consigo entender.

Como resultado, e após muitos meses de promessas quebradas e do que considero um tratamento ruim comigo, tanto como ser humano quanto como jogador profissional, infelizmente sinto que não tenho outra escolha a não ser me manifestar sobre o que acredito ser certo — e sinto que já chega. Posso confirmar que entreguei um pedido formal de transferência.

Mesmo durante os momentos extremamente difíceis que enfrentei — muitos dos quais permaneci em silêncio por respeito e confidencialidade — sempre tentei colocar o clube, os torcedores e o time em primeiro lugar, e esperava que não chegasse a este ponto, mas infelizmente sinto que agora há poucas alternativas.

Aos torcedores — o coração deste clube — quero dizer: sinto muito que tenha chegado a isso. Espero que possam entender essa situação incrivelmente difícil. Trata-se simplesmente de defender aquilo em que acredito ser justo e correto. O apoio que sempre me deram foi incrível e o vínculo que criamos juntos é especial.

Com amor e gratidão,

Ademola.

Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.