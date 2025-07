Besiktas x Shakhtar: Lance! transmite ao vivo e com imagens; saiba detalhes

O Lance! irá transmitir ao vivo e com imagens a partida de ida da segunda rodada das eliminatórias da Europa League entre Besiktas e Shakhtar Donetsk, nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília). O confronto é o segundo dos cinco jogos que serão transmitidos exclusivamente pelo Lance!. ➡️ Assista AO VIVO e com imagens Besiktas e Shakhtar Donetsk.

Para o confronto, o Besiktas chega sem ter atuado em jogos oficiais na temporada até então. Sob o comando de Ole Solskjaer, que assumiu a equipe em janeiro deste ano, os donos da casa fizeram uma maratona de amistosos nesta pré-temporada como preparativo para a decisão: foram quatro amistosos em sete dias - com uma vitória, um empate e duas derrotas.

Já o Shakhtar disputou dois jogos pela Europa League nesta temporada. No jogo de ida, venceu o Ilves, da Finlândia, por 6 a 0 como mandante. Na volta, empatou em 0 a 0 na Finlândia e garantiu a classificação. O jogo também teve a transmissão ao vivo e com imagens do Lance! no Youtube. Estes foram os primeiros jogos de Arda Turan no comando do Shakhtar. O turco, que foi revelado e é ídolo no rival do Besiktas - o Galatasaray -, mostrou boas ideias para o time até aqui.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Besiktas (Técnico: Ole Solskjaer)

Günok; Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai e Jurásek; Yilmaz, Tiknaz, João Mário, Rafa Silva e Rashica; Tammy Abraham.

🟠⚫ Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)

Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviienko, Pedrinho; Marlon Gomes, Bondarenko e Sudakov; Alisson Santana, Kevin e Kauã Elias.

Lance! de volta ao mercado das transmissões ao vivo e com imagens

Na última semana, o Lance! deu mais um passo importante no projeto de expansão multimídia: voltou a transmitir uma partida de futebol ao vivo e com imagens nesta temporada 2025. Na última semana, o jogo entre Ilves e Shakhtar teve mais de 6 mil pessoas simultâneas na transmissão.

O confronto foi o primeiro dos cinco confirmados que o Lance! tem o direito exclusivo de transmissão ao vivo e com imagens. Além de Ilves x Shakhtar e Besiktas x Shakhtar, o canal do YouTube exibe os jogos de ida e volta da segunda e terceira fase prévia do torneio. A transmissão acontece diretamente do estúdio audiovisual do veículo, localizado no Rio de Janeiro.

Expansão do Lance! no mercado digital

O empresário sócio do Lance! Guilherme Guimarães destaca a importância da retomada das transmissões ao vivo do veículo em competições de peso do futebol internacional. O executivo entende que a audiência está preparada para consumir e enxergar o Lance! como um portal multimídia e que chega ao mercado das transmissões estruturado para entregar um produto completo.

- Percebemos que a aceitação do nosso público é grande para esse formato, nossos testes anteriores foram muito bons. Estamos voltando a fazer um investimento nesse formato que sempre foi um pensamento inicial. A audiência está preparada, a infraestrutura está muito mais preparada e hoje em dia faz sentido para o Lance!, que é uma plataforma a digital, de transmissões ao vivo no digital - explica.

A extensa cobertura do futebol brasileiro e internacional como site e redes sociais também é uma valência que qualifica o início de trajetória do Lance! nas transmissões ao vivo. Paulo Ganime, CEO do Lance!, ressalta como o trabalho integrado entre a redação jornalística e de mídias potencializa a capacidade da entrega dos jogos exibidos ao vivo no YouTube.

- Acredito que temos um diferencial pelo fato de termos uma plataforma de notícia, que é o nosso site, e por isso a gente consegue fazer uma cobertura integrada, desde a transmissão em si até a cobertura jornalística da competição. Isso entrega ainda mais valor tanto para o nosso leitor e espectador, quanto os parceiros e marcas que se associam. Entregamos uma cobertura que não é só o momento da transmissão, que já tem volume e audiência, mas também de todo o período de pré e pós-jogo - explica o gestor.

O impacto da cobertura ao vivo de partidas de futebol também incorpora a cartela de projetos do Lance! com potencial de parceria com marcas grandes no mercado publicitário brasileiro, aproximando o veículo de empresas relevantes e que podem investir ainda mais em projetos de produção de conteúdo integrado.

Guilherme Guimarães explica que o olhar do projeto é de longo prazo, o que permite ao grupo a pensar em projetos que envolvem coberturas esportivas para além do factual jornalístico noticiado no portal. Para isso, é fundamental manter ativa a relação com marcas de peso de diversos setores.

- Já tivemos parcerias com grandes marcas em projetos como a Copa do Mundo do Catar e agora no Mundial de Clubes. Temos um histórico. E trabalhar com transmissões ao vivo abre ainda mais o leque e dá ainda mais oportunidades para termos projetos de longo prazo com as marcas - completa.

