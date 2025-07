Son entra na mira de clube da MLS e pode deixar o Tottenham

Ídolo do Tottenham, Heung-min Son pode deixar o clube em breve e atrai interesse de um dos principais clubes da Major League Soccer. O Los Angeles FC, time do goleiro Hugo Lloris, abordou o atacante e quer transformá-lo na nova estrela da frânquia, segundo informação do jornalista Paul Tenorio e confirmada por Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A abordagem do LAFC é apenas um estágio inicial de possíveis negociações, mas, antes de prosseguir, Son conversará com o novo treinador do Tottenham, Thomas Frank, para entender a nova perspectiva dentro dos Spurs. Frank substitui Ange Postecoglou, que levou o clube inglês à conquista da Liga Europa na última temporada com sua principal referência no banco de reservas. Mesmo com a conquista europeia, o desempenho ruim na Premier League foi decisivo para decretar a demissão de Postecoglou.

continua após a publicidade

Aos 33 anos, Son não fez sua melhor temporada em 2024/25. O camisa sete do Tottenham atuou em 46 partidas, sendo 37 vezes titular, com 11 gols marcados e 11 assistências concedidas. Na reta final, ao sofrer uma lesão, o atacante acabou não reunindo as melhores condições para voltar a ser titular da equipe e jogou apenas 24 minutos da decisão da Liga Europa, contra o Manchester United.

Tottenham foi campeão da Europa League em cima do Manchester United (Foto: Thomas COEX / AFP)

História de Son e Tottenham

Prestes a completar dez anos de Tottenham, Heung-min Son construiu uma bela história com a camisa do clube do norte de Londres. Ao todo, Son possui 459 jogos pelos Spurs, com 174 gols anotados e 97 assistências. Além disso, o jogador é um dos poucos no elenco atual a acompanhar a transição de estádios do clube, tendo jogado uma temporada no antigo White Hart Lane e, agora, no Tottenham Hotspur Stadium.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.