Ex-Real Madrid e Manchester United é multado por falas machistas na internet

O ex-jogador do Real Madrid Chicharito Hernandez foi multado pela Federação Mexicana de Futebol depois de disparar falas machistas na internet. Em comunicado, a FMF anunciou a punição e disse que vai monitorar as próximas ações de Chicharito. As falas do jogador mexicano foram realizadas no Tiktok e no Instagram, no dia 18 deste mês.

— Mulheres, vocês estão fracassando. Vocês estão erradicando a masculinidade. Encarnem a sua energia feminina: cuidando, nutrindo, recebendo, multiplicando, limpando. Mantendo o lugar que é o mais apreciado por nós homens — disse o atacante, em um trecho do vídeo publicado no Instagram.

Em outro momento da edição, o ex jogador do Real Madrid afirmou que os homens têm falhado e que é responsabilidade deles prover as mulheres. O mexicano finalizou dizendo que é preciso "aprender a honrar a masculinidade".

— Homens, estamos falhando na falta de compromisso, colocando nossas parceiras em último lugar, não cumprindo nossa palavra e não priorizando hábitos para nos tornarmos admiráveis. Entendo que temos medo de falar e expressar verdadeiramente o que sentimos porque estão tentando erradicar a masculinidade (...) Muitos de nós estamos aqui querendo amar, cuidar, respeitá-las e prove-las. Mas vocês, mulheres, devem aprender a honrar a masculinidade — completou.

Mascherano e Chicharito Hernandez, ex-jogador do Real Madrid

Repercussão negativa dos comentários de Chicharito, ex-Real Madrid

As falas do ex jogador do Real Madrid viralizaram e tiveram repercussão muito negativa nas redes sociais, principalmente entre o público feminino. Atualmente, o atleta está no Chivas Guadalajara, do México. O clube disse que os comentários eram "contrários aos princípios e valores" do clube e que eles tomaram "medidas apropriadas".

O jogador de 37 anos é o maior artilheiro da história da Seleção Mexicana, mas está no estágio final de sua carreira. Ele não atua desde abril por conta de uma lesão.

A carreira do jogador conta com quatro anos no Old Trafford, estádio do Manchester United, vencendo a Premier League duas vezes. Ele também atuou por Real Madrid e Bayer Leverkusen, e depois voltou para a Liga Inglesa para defender o West Ham.

O Sevilla foi seu último clube europeu, mas Chicharito não teve grande sucesso. Depois, ele foi para o Los Angeles Galaxy, da MLS, e por fim joga no Chivas.