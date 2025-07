O sucesso dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes já parece distante. É o que aponta o jornal espanhol "AS" em uma análise sobre o "desastre" dos times brasileiros eliminados da Sul-Americana nesta semana. A publicação destacou as quedas "contra todo prognóstico" de Vasco da Gama, Bahia e Grêmio ainda na fase de playoffs da competição.

"O futebol brasileiro estufou o peito para todo o planeta no Mundial de Clubes, mas essa data já parece distante e agora cada clube se concentra em seus próprios objetivos. Nesta semana, três deles caíram contra todas as probabilidades", escreveu o diário espanhol.

'Atuações deploráveis' e eliminações na Sul-Americana

O jornal detalhou a queda de cada um dos brasileiros. Para o Vasco da Gama, a eliminação para o Independente del Valle foi tratada como um "mero trâmite", já que o time havia sido goleado por 4 a 0 no jogo de ida. A situação do Bahia foi classificada como "mais dolorosa", após empatar em casa e perder por 2 a 0 para o América de Cali, na Colômbia.

A crítica mais dura foi para o Grêmio, cuja atuação na derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima, no Peru, foi chamada de "deplorável". O "AS" ressaltou que o time gaúcho vive um "momento horrível" e se despediu do torneio "sem brilho nem glória".

O paradoxo: domínio na Liberta, fracasso na Sula

O jornal espanhol também apontou o paradoxo do futebol brasileiro nos torneios continentais. Enquanto um time do Brasileirão venceu as últimas seis edições da Libertadores, o mesmo domínio não se repete na Sul-Americana. Segundo o jornal, nos últimos oito anos, apenas o Athletico-PR conseguiu ser campeão pela competição.

As esperanças que restam

Com as eliminações, apenas dois times brasileiros seguem vivos no torneio. O Atlético-MG é o único que ainda disputa os playoffs e, após vencer o Atlético Bucaramanga por 1 a 0 em casa, terá uma "tarefa nada simples" na Colômbia para garantir a vaga. Já o Fluminense, por ter sido líder de seu grupo, é o único já garantido nas oitavas de final.