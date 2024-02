Após o jogo, Tuchel foi alvo de questionamentos acerca da continuidade do trabalho na Alemanha. Em uma das respostas na coletiva de imprensa, o treinador afirmou não estar preocupado com uma possível demissão no atual momento e lamentou o péssimo resultado na Champions: 'Não estou preocupado com meu futuro aqui. O jogo de hoje estava nas nossas mãos, mas fizemos de tudo para perdê-lo. Foram muitos erros individuais.'