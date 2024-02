A Juventus já definiu o preço de Bremer: as negociações só começam a partir do valor de 70 milhões de euros. Além do Manchester United ser globalmente conhecido como um dos times mais ricos do mundo, o principal motivo da alta pedida é a importância do zagueiro para o time de Massimiliano Allegri, dono da segunda defesa menos vazada do Campeonato Italiano, com apenas 15 gols sofridos até aqui.