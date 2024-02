Lucas Beraldo está cada vez ganhando mais espaço no elenco do PSG. Na noite de ontem, na vitória por 2 a 0 contra a Real Sociedad, pela Champions League, o brasileiro foi um dos destaques em campo com a camisa parisiense e alvo de muitos elogios de Luis Enrique, treinador do time: 'Beraldo foi uma grandíssima contratação. Ele tem muita qualidade e é muito inteligente.'