Ex-Flamengo, Juninho se empolga com início no Pumas, do México: 'Vou dar resultado'

Ex-Flamengo, Juninho se empolga com o início de seja trajetória com a camisa do Pumas, do México. Contratado no início do ano, o centroavante campeão da Libertadores e do Brasileirão busca seguir escrevendo sua história em um novo país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Juninho deu detalhes do início de sua trajetória no Pumas, onde é um dos principais artilheiros da equipe. O atacante contou sobre o projeto que lhe venderam, mas também sobre a adaptação a Cidade do México.

continua após a publicidade

- Eu recebi o convite do treinador, achei o projeto muito ambicioso, porque era um clube que vinha passando dificuldades de brigar por alguma coisa no país. Esse foi um dos motivos (de ter ido para o México), a oportunidade de fazer mais história na minha vida, pois eu gosto de desafios. No início foi um pouco complicado para eles poderem me entender, porque é mais fácil a gente entender eles do que o contrário. E também sofri porque aqui tem altitude, não estou tão acostumado com isso.

Na sequência, Juninho elogiou as oportunidades que vem recebendo no Pumas, o que não ocorria de forma frequente no Flamengo. O atacante revelou estar buscando o 100% do condicionamento físico após ter perdido a pré-temporada, mas confia em si para fazer história no México.

continua após a publicidade

- Primeiramente, eu confio em mim, acredito no meu trabalho. Se tenho chance de mostrar meu trabalho, com o tempo vou dar resultado. Estou tendo a minutagem que preciso. Não estou 100%, pois quando estávamos no Mundial (com o Flamengo), fiquei praticamente um mês treinando lá, depois fiquei 15 dias de férias, não fiz a pré-temporada com eles (Pumas), mas com um pouco mais de tempo vou me adaptar a altitude. Os treinos são muito intensos, porque não tem a sequência de jogos que tem no Brasil, que a cada dois dias você tem um jogo ou viagens muito longas. Para você construir seu trabalho, você precisa de tempo e aqui estou tendo esse tempo para mostrar o que posso fazer e as coisas estão ocorrendo muito bem.

Com sete gols marcados na temporada, Juninho foi um dos protagonistas na campanha do Pumas nos pontos corridos da Liga MX. Neste domingo (3), o brasileiro enfrenta o América-MEX, pelo jogo de ida das quartas de final em busca do título do Clausura.

- Nós sabemos que será um jogo muito difícil, principalmente na casa deles. Devem ter cerca de 80 mil pessoas, é um clássico da capital. E vim para cá construir uma história. Fazia mais de 10 anos que o Pumas não terminava na 1ª colocação e fizemos a maior pontuação do torneio pelo Pumas. Vim para fazer história. Agora eu penso nesses dois jogos. Não será um jogo fácil, mas será um bom jogo.

No Apertura da Liga MX, o Pumas havia encerrado a fase de pontos corridos na 10º colocação e nem disputou as quartas de final. Por outro lado, o América-MEX comandado por André Jardim foi eliminado justamente nas quartas de final.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.