PSG e Lens empataram os seus respectivos jogos pela Ligue 1, o Campeonato Francês, neste sábado (2). A três partidas do fim, a vantagem da equipe de Luis Enrique para o principal rival na briga pelo título é de seis pontos. Apesar de os dois postulantes ainda terem um confronto direto daqui a duas semanas, que mantém a disputa em aberto, o saldo foi positivo para o líder.

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Como foram os jogos?

Priorizando a disputa da Champions League, o PSG utilizou uma escalação alternativa no empate por 2 a 2 com o Lorient, no Parque dos Príncipes, em Paris. Os jovens Mbaye e Zäire-Emery marcaram os gols do líder, enquanto Pagis e Aiyegun descontaram para os visitantes. O Lens jogou um pouco mais tarde e, com gol de Saint-Maximin, vencia o Nice fora de casa por 1 a 0 até a reta final, resultado que acirraria a briga pelo troféu. Já a nove minutos do fim, porém, o ala Abdulhamid foi expulso. Três minutos depois, Abdi empatou o duelo: 1 a 1 no Allianz Riviera.

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Antoine Mendy, do Nice, tenta desarmar Allan Saint-Maximin, do Lens, em jogo do Campeonato Francês (Foto: Valery Hache / AFP)

O que o PSG precisa para ser campeão francês?

Se vencer o Lens: nada

Se empatar com o Lens: somar um ponto nos outros dois jogos

Se perder para o Lens: somar quatro pontos nos outros dois jogos

Obs.: caso o Lens perca o próximo jogo e o PSG vença o seu compromisso, o título estará definido antes mesmo do encontro entre ambos.

A situação do time parisiense ainda é facilitada pela vantagem de 15 gols no saldo, principal critério de desempate da competição. Assim, um empate com o Lens pode ser suficiente mesmo perdendo os demais confrontos, por exemplo.

Calendário das duas equipes

PSG:

06/05: Bayern x PSG - jogo de volta da semifinal da Champions League 10/05: PSG x Stade Brestois (11º) - 33ª rodada da Ligue 1 13/05: Lens (2º) x PSG - 29ª rodada da Ligue 1 (atrasado) 17/05: Paris FC (12º) x PSG - 34ª rodada da Ligue 1 30/05: possível final da Champions League

Lens: