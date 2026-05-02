Futebol Internacional

Técnico do Barcelona surpreende ao responder sobre assistir Espanyol x Real Madrid

Clube catalão pode ser campeão sem entrar em campo, neste domingo (3)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/05/2026
19:35
Hansi-Flick durante a vitória do Barcelona sobre o Osasuna, pela La Liga
imagem cameraHansi-Flick durante a vitória do Barcelona sobre o Osasuna, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)
Técnico do Barcelona, Hansi-Flick surpreendeu ao responder se iria assistir Espanyol x Real Madrid, neste domingo (3). Em caso de tropeço da equipe merengue, o comandante alemão irá se sagrar bicampeão espanhol após duas temporadas à frente do clube catalão.

- Não verei o jogo de amanhã. O importante era ganhar hoje, não o que vai acontecer amanhã. Se ganharmos, iremos comemorar. Não importa quando formos ganhar, o importante é fazer o trabalho. Talvez eu vá com a minha esposa assistir ao show do Mago Pop (ilusionista espanhol).

Com a vitória sobre o Osasuna por 2 a 1, o Barcelona chegou aos 88 pontos, enquanto o Real Madrid soma 74 pontos, mas com um jogo a menos. Os culés conquistarão o título de forma matemática em caso de derrota ou empate dos merengues diante do Espanyol.

No próximo fim de semana, o Barcelona recebe o Real Madrid em um confronto que pode ser apenas comemorativo para os culés. No entanto, os catalães têm a chance de igualar a melhor campanha de um campeão espanhol ao chegar aos 100 pontos. O feito já foi alcançado pelos merengues, em 2011/2012, mas também pelos próprios blaugranas, em 2012/2013.

Lewandowski quer que Barcelona lute pelos 100 pontos

Autor do primeiro gol da vitória do Barcelona sobre o Osasuna, Lewandowski quer que o Barcelona lute pelos 100 pontos no Campeonato Espanhol. O centroavante foi a grande referência da equipe, que não contou com Lamine Yamal e Raphinha, neste sábado (2).

- O objetivo é vencer todos os jogos para chegar aos 100 pontos. Mesmo se ganharmos La Liga (antecipadamente), temos que vencer os jogos restantes.

No calendário, o Barcelona tem jogos contra Real Madrid, Alavés, Betis e Valencia e precisará vencer todos os duelos para igualar as marcas de 2011/2012 e de 2012/2013.

Lewandowski celebra gol do Barcelona sobre o Osasuna, pela La Liga
Lewandowski celebra gol do Barcelona sobre o Osasuna, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)

