Técnico do Barcelona surpreende ao responder sobre assistir Espanyol x Real Madrid
Clube catalão pode ser campeão sem entrar em campo, neste domingo (3)
- Matéria
- Mais Notícias
Técnico do Barcelona, Hansi-Flick surpreendeu ao responder se iria assistir Espanyol x Real Madrid, neste domingo (3). Em caso de tropeço da equipe merengue, o comandante alemão irá se sagrar bicampeão espanhol após duas temporadas à frente do clube catalão.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Não verei o jogo de amanhã. O importante era ganhar hoje, não o que vai acontecer amanhã. Se ganharmos, iremos comemorar. Não importa quando formos ganhar, o importante é fazer o trabalho. Talvez eu vá com a minha esposa assistir ao show do Mago Pop (ilusionista espanhol).
Com a vitória sobre o Osasuna por 2 a 1, o Barcelona chegou aos 88 pontos, enquanto o Real Madrid soma 74 pontos, mas com um jogo a menos. Os culés conquistarão o título de forma matemática em caso de derrota ou empate dos merengues diante do Espanyol.
No próximo fim de semana, o Barcelona recebe o Real Madrid em um confronto que pode ser apenas comemorativo para os culés. No entanto, os catalães têm a chance de igualar a melhor campanha de um campeão espanhol ao chegar aos 100 pontos. O feito já foi alcançado pelos merengues, em 2011/2012, mas também pelos próprios blaugranas, em 2012/2013.
Lewandowski quer que Barcelona lute pelos 100 pontos
Autor do primeiro gol da vitória do Barcelona sobre o Osasuna, Lewandowski quer que o Barcelona lute pelos 100 pontos no Campeonato Espanhol. O centroavante foi a grande referência da equipe, que não contou com Lamine Yamal e Raphinha, neste sábado (2).
- O objetivo é vencer todos os jogos para chegar aos 100 pontos. Mesmo se ganharmos La Liga (antecipadamente), temos que vencer os jogos restantes.
No calendário, o Barcelona tem jogos contra Real Madrid, Alavés, Betis e Valencia e precisará vencer todos os duelos para igualar as marcas de 2011/2012 e de 2012/2013.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias