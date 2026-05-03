A noite que marcava a 100ª partida de Lionel Messi pelo Inter Miami terminou de forma dramática e dolorosa para o clube da Flórida. Mesmo com mais um gol do craque argentino — o de número 906 na carreira — a equipe desperdiçou uma vantagem de três gols e acabou derrotada por 4 a 3 pelo Orlando City, neste sábado (2), pela MLS, em uma virada inacreditável (veja todos os gols abaixo).

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O resultado marcou a 4ª partida seguida sem vitória do Inter Miami, que segue com 19 pontos e ocupa a terceira posição da Conferência Leste.

Domínio absoluto e atuação de gala no primeiro tempo

O Inter Miami construiu uma atuação dominante antes do intervalo. Com 65% de posse de bola e 17 finalizações, sendo 10 no alvo, a equipe controlou completamente as ações ofensivas. O início foi avassalador: Ian Fray abriu o placar aos 4 minutos após jogada coletiva. Pouco depois, aos 15, Telasco Segovia ampliou o marcador.

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A superioridade virou ainda mais evidente quando Messi participou diretamente do terceiro gol, coroando o primeiro tempo com uma finalização em seu estilo característico.

Veja o gol 906 de Messi na carreira

Colapso completo do Inter Miami e virada histórica

Mesmo mantendo o controle da posse após o intervalo, o Inter Miami perdeu intensidade e eficiência. A equipe deixou de ser agressiva no ataque e passou a ver o Orlando City crescer na partida. A reação começou com Martín Ojeda, aos 68 minutos, diminuindo o placar. Dez minutos depois, o atacante converteu um pênalti e deixou tudo igual.

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O golpe final veio já nos acréscimos, quando Tyrese Spicer aproveitou lançamento longo, venceu a defesa e finalizou para decretar a virada por 4 a 3. Veja todos os gols da partida:

Frustração e cobrança no vestiário

Após o apito final, o técnico Guillermo Hoyos destacou o contraste entre os dois tempos e não escondeu a frustração com o desfecho da partida.

— Estávamos nos divertindo. Foi um prazer assistir ao primeiro tempo, e depois aconteceu uma situação que não estava nos nossos planos. O resultado não muda nada para mim; estou orgulhoso da minha equipe. As coisas podem ser corrigidas a portas fechadas, e isso é assunto nosso — disse o treinador.

O zagueiro Ian Fray também comentou o resultado e foi direto na análise do colapso da equipe.

— Desmoronamos, e isso não pode acontecer de novo. Nosso capitão falou, disse que era inaceitável, nos motivou para a próxima partida, e todos concordamos que não pode acontecer novamente.

Lionel Messi celebra gol 906 durante partida do Inter Miami pela MLS contra o Orlando City (Foto: Giorgio Viera / AFP)

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