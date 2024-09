Só jogão! Saiba em quais partidas ficar de olho na primeira rodada da Liga Europa

Taça da Liga Europa (Foto: Ozan Kose/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 17:14 • Redação do Lance!

O pontapé inicial da Liga Europa será nesta quarta-feira (25). A disputa pelo segundo maior título do futebol europeu conta com camisas de peso como as de Manchester United e Ajax, que entram em campo na primeira rodada. Confira uma lista dos confrontos mais interessantes neste início de competição!

Destaques da 1ª rodada da Liga Europa

QUARTA-FEIRA (24)

Bødo/Glimt x Porto

A partida na Noruega será uma boa oportunidade para assistir aos brasileiros que jogam pelos Dragões. Galeno e Pepê, com passagens pela Seleção Brasileira, são dois dos destaques no meio de campo arquitetado por Vítor Bruno.

Fique de olho: Galeno (POR)

Manchester United x Twente

Francos favoritos ao título, os Red Devils estreiam contra o atual quarto colocado no campeonato holandês, o Twente. O jogo também marca o reencontro de Erik Ten Hag, comandante do United, com a equipe que o revelou para o futebol na época de jogador.

É uma chance do Manchester United engrenar na temporada. O time está na 11ª posição na tabela da Premier League.

Fique de olho: Alejandro Garnacho (MUN)

Erik ten Hag, treinador do Manchester United na Liga Europa (Foto: Josep Lago / AFP)

QUINTA-FEIRA (26)

Ajax x Besiktas

É um dos confrontos mais equilibrados da primeira rodada. De um lado, o Ajax, apesar da oscilação na Eredivise, chega embalado pelo desempenho nos playoffs da competição. Do outro, o Besiktas, que ainda não perdeu na temporada e está em quarto no campeonato turco.

Fique de olho: Ciro Immobile (BES)

Fenerbahçe x Union SG

Em segundo na tabela da Süper Lig, a equipe de José Mourinho aspira o título da Liga Europa. O primeiro desafio da campanha será o Union SG, time belga que vem ganhando relevância nas últimas temporadas por meio da revelação de promessas.

Fique de olho: Fred (FEN)

Roma x Athletic Bilbao

Assim como Ajax e Besiktas, os times prometem uma partida muito equilibrada na capital italiana. Após demitir De Rossi, a Roma busca engrenar na temporada, mas enfrenta o organizado Bilbao de Ernesto Valverde, terceiro colocado em LA LIGA.

Fique de olho: Artem Dovbyk (ROM)

Tottenham x Qarabag

Outro candidato ao título da Liga Europa, o Tottenham joga em casa contra o Qarabag, do Azerbaijão. O grande destaque do time é o brasileiro Juninho Vieira, autor de oito gols em 12 partidas nesta temporada.

Fique de olho: Dominik Solanke (TOT)

