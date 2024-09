Toni Kroos fez mais de 100 jogos com a camisa da Alemanha (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 10:36 • Berlim (ALE)

A Uefa reconheceu um erro de arbitragem cometido na última partida da carreira de Toni Kroos. Disputando a Eurocopa com a Alemanha, o meio-campista foi eliminado com a Mannschaft nas quartas de final contra a Espanha, em jogo marcado por uma polêmica.

Após empate por 1 a 1 no tempo normal, as duas seleções foram à prorrogação para decidir quem avançava de fase. Já na segunda metade do tempo extra, Musiala tentou finalização e a bola tocou na mão de Marc Cucurella dentro da área, mas o árbitro Anthony Taylor fez vista grossa e também não teve revisão recomendada.

Aposentadoria de Toni Kroos foi antecipada por erro de arbitragem em toque de mão de Cucurella (Foto: Ralf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)

Minutos depois, Mikel Merino marcou de cabeça o gol da vitória da Fúria, que seguiria seu caminho rumo ao título continental. A agência "AFP" informou que a entidade máxima do futebol no Velho Continente admitiu internamente a falha de Taylor.

Kroos já havia anunciado que penduraria as chuteiras após o fim da Euro, mas poderia ter encerrado sua carreira com a conquista continental que nunca conseguiu. Ao saber do posicionamento da Uefa, o ídolo do Real Madrid brincou com a situação.

- Demoraram três meses para se dar conta de que a bola bateu na mão, algo que o mundo inteiro viu em um segundo. Isso me tranquiliza muito (risos). Posso dizer que agora sou campeão da Eurocopa porque confirmaram oficialmente? Não acredito - ironizou Toni.

O eterno camisa 8 disputou quatro vezes a Eurocopa, mas nunca conseguiu erguer a taça, caindo duas vezes na semifinal, uma nas quartas e uma nas oitavas. Após a edição de 2020-21, chegou a anunciar aposentadoria da seleção, mas voltou para a disputa deste ano - sediada por seu país - a pedido do treinador Julian Nagelsmann.

