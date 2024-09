Torcedores invadem vestiário, e técnico aparece com sangue e corte no rosto na Europa

Aleksandar Stanojevic sofreu cortes por conta de invasão de torcedores no vestiário do Partizan após derrota em clássico (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 13:45 • Belgrado (SER)

Torcedores do Partizan invadiram o vestiário da equipe após uma derrota por 4 a 0 para o Estrela Vermelha, no Campeonato Sérvio. Na coletiva de imprensa, o técnico Aleksandar Stanojevic surgiu com cortes no rosto.

O comandante negou que tenha sido agredido e afirmou que o machucado teria sido em decorrência dos estilhaços de vidros que foram quebrados durante a invasão. O treinador comentou sobre o caso e lamentou as lesões.

- Lamento ter vindo com estes curativos para a coletiva de imprensa. Se o jogo tivesse sido 0 a 0, eu não viria. Mas assim tenho que vir. Não quero parecer que sou aquele que foge. Fui atingido por vidros no vestiário, acabei me machucando, mas não é nenhum drama.

O clássico entre Partizan e Estrela Vermelha é um dos mais violentos da Europa e exige um nível elevado de cuidados por parte dos agentes de segurança. No Campeonato Sérvio, a equipe de Aleksandar Stanojevic ocupa apenas a 9ª colocação.