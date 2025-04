Apagão na Europa: o que pode acontecer com o futebol?

A Europa amanheceu em estado de alerta nesta segunda-feira (28) por conta de um apagão generalizado. Países como Espanha, Portugal, Itália e Alemanha lidaram com uma queda de eletricidade que gerou medo e caos nas ruas locais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ainda não se sabe a origem da crise elétrica no Velho Continente, ao passo de que a situação se alastrou ao longo dos minutos. E o calendário do futebol no continente marca o compromisso de algumas equipes.

continua após a publicidade

📅 Calendário do futebol europeu

Países em que foram introduzidos à escuridão primeiro, Portugal e Espanha têm calendários distintos na primeira divisão. O fim de semana espanhol ficou marcado pela decisão da Copa do Rei, entre Barcelona e Real Madrid; Villarreal e Espanyol se enfrentaram por La Liga, mas pelo cumprimento de duelo atrasado da 26ª rodada.

No território lusitano, porém, Casa Pia e Estoril fecham a 31ª jornada da liga nacional às 16h15. A situação é ainda pior na Itália, com três jogos: Udinese x Bologna, às 13h30; e Verona x Cagliari e Lazio x Parma, às 15h45, sempre no horário de Brasília.

continua após a publicidade

Até o momento, nenhuma das federações nacionais se pronunciou para o cancelamento dos confrontos. Imagina-se que o problema do apagão será resolvido, e as respectivas rodadas possam ser completadas. Todavia, em caso de prosseguimento da crise nas redes de energia, é provável que os confrontos sejam adiados até a resolução.

Na Inglaterra, Leeds e Bristol City se enfrentam pela Championship, a segunda divisão inglesa. Contudo, o Reino Unido não foi afetado pelo apagão no resto da Europa, e o confronto não deve ser alterado.

➡️ Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (28/04/2025)