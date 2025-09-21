O portal Footy Headlines, junto do Opaleak, divulgou imagens de como seria o novo uniforme da Espanha. Caso se confirme, a camisa será utilizada na Copa do Mundo de 2026, a ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Com craques como Lamine Yamal, a seleção espanhola é uma das grandes favoritas para a conquista do título do torneio.

O uniforme da atual campeã da Eurocopa voltaria a ter suas cores nos tons tradicionais: vermelho-escuro, azul-marinho e amarelo. A principal mudança seria no escurecimento do tom do vermelho – atualmente, é um tom mais claro. As mangas, assim como o calção, trariam o azul-marinho com três listras: duas vermelhas e uma amarela centralizada. O listrado amarelo também estaria presente na camisa de maneira vertical, alternando com pequenos pontos. Confira:

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

🔴🟡 Veja imagens da suposta nova camisa da Espanha

Suposto novo uniforme da Espanha para a Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução/Footy Headlines)

Suposto novo uniforme completo da Espanha para a Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução/Footy Headlines)

⚽ Espanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Na última partida das Eliminatórias da Copa, a Espanha aplicou um humilhante 6 a 0 na Turquia. No jogo, válido pela segunda rodada, Pedri (2x), Merino (3x) e Ferrán Torres marcaram e foram os protagonistas do duelo, que marcou o primeiro encontro entre as joias Lamine Yamal e Arda Güler por suas respectivas seleções.

Atualmente, a seleção comandada por Luis de la Fuente se encontra na primeira colocação do Grupo E, com seis pontos, que também conta com Geórgia e Bulgária. Na próxima Data Fifa, em 11 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), a equipe de Yamal volta a campo. Em casa, a Espanha pega a Geórgia, na terceira rodada.