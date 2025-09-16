menu hamburguer
Campeão do mundo pela Espanha acerta com clube da Austrália

Meia ex-Manchester United e Chelsea esteve no elenco da Copa de 2010

Juan Mata - Manchester United
imagem cameraJuan Mata nos tempos de Manchester United (Foto: Paul Ellis / AFP)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
17:37
Mais um campeão do mundo pela Espanha em 2010 escolheu um destino alternativo para os últimos anos de sua carreira. Aos 36 anos, Juan Mata foi anunciado como novo reforço do Melbourne Victory, nesta terça-feira (16), após atuar pelo Western Sydney Wanderers na última temporada. O meia ex-Manchester United e Chelsea jogará na primeira divisão da Austrália pelo segundo ano consecutivo.

"Nossa visão se alinha à de Juan. Ele tem se dedicado a unir e conectar pessoas por meio do futebol. Desde o anúncio, fomos inundados por grupos de torcedores querendo recebê-lo", afirmou Carolina Carnegie, diretora-geral do Melbourne Victory.

Além da diretora, Arthur Diles, treinador do Melbourne, falou sobre a chagada de Juan Mata:

"Temos muita sorte de contar com a experiência e o caráter de Juan. Sua liderança e percepção de jogo vão elevar o desempenho da equipe", disse o técnico.

O Melbourne Victory é um dos clubes mais tradicionais da Austrália, com quatro títulos nacionais desde a criação da A-League, em 2005.

Juan Mata foi apresentado pelo Melbourne Victory (Foto: Reprodução/Melbourne Victory)
Juan Mata foi apresentado pelo Melbourne Victory com a camisa 64 (Foto: Reprodução/Melbourne Victory)

Trajetória vitoriosa de Juan Mata

Campeão da Copa do Mundo em 2010 e da Eurocopa em 2012 com a seleção espanhola, Juan Mata soma passagens vitoriosas por grandes clubes da Europa. O meia foi campeão da Liga dos Campeões e da Liga Europa com o Chelsea, e voltou a vencer a segunda competição continental mais importante do Velho Continente com o Manchester United. Pelos Red Devils, Mata também conquistou a FA Cup e a Copa da Liga Inglesa.

