Campeão do mundo pela Espanha acerta com clube da Austrália
Meia ex-Manchester United e Chelsea esteve no elenco da Copa de 2010
- Matéria
- Mais Notícias
Mais um campeão do mundo pela Espanha em 2010 escolheu um destino alternativo para os últimos anos de sua carreira. Aos 36 anos, Juan Mata foi anunciado como novo reforço do Melbourne Victory, nesta terça-feira (16), após atuar pelo Western Sydney Wanderers na última temporada. O meia ex-Manchester United e Chelsea jogará na primeira divisão da Austrália pelo segundo ano consecutivo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Rúben Amorim é o pior técnico do Manchester United desde a 2ª Guerra Mundial; entenda
Futebol Internacional15/09/2025
- Onde Assistir
Bayern x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir16/09/2025
- Futebol Internacional
Uefa pode abrir exceção para Barcelona usar o Camp Nou na Champions League
Futebol Internacional16/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
"Nossa visão se alinha à de Juan. Ele tem se dedicado a unir e conectar pessoas por meio do futebol. Desde o anúncio, fomos inundados por grupos de torcedores querendo recebê-lo", afirmou Carolina Carnegie, diretora-geral do Melbourne Victory.
Além da diretora, Arthur Diles, treinador do Melbourne, falou sobre a chagada de Juan Mata:
"Temos muita sorte de contar com a experiência e o caráter de Juan. Sua liderança e percepção de jogo vão elevar o desempenho da equipe", disse o técnico.
O Melbourne Victory é um dos clubes mais tradicionais da Austrália, com quatro títulos nacionais desde a criação da A-League, em 2005.
Trajetória vitoriosa de Juan Mata
Campeão da Copa do Mundo em 2010 e da Eurocopa em 2012 com a seleção espanhola, Juan Mata soma passagens vitoriosas por grandes clubes da Europa. O meia foi campeão da Liga dos Campeões e da Liga Europa com o Chelsea, e voltou a vencer a segunda competição continental mais importante do Velho Continente com o Manchester United. Pelos Red Devils, Mata também conquistou a FA Cup e a Copa da Liga Inglesa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias