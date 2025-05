Site vaza camisa do Barcelona para temporada 2025/26

A temporada 2024/25 ainda não acabou, mas o Barcelona já tem novo uniforme para a edição 2025/26. Faltando aproximadamente 1 mês para começarem as vendas, a conta no X @memorabilia1899 vazou algumas imagens da nova camisa. O design, desenvolvido pela Nike e aprovado pelo Barça, traz de volta a tradicional listra vertical, nas cores azul e grená, com detalhes em degradê.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O novo modelo já está sendo vendido em algumas lojas no México e coloca um ponto final no design feito para a atual temporada. Inspirado nas camisas de 1998/99 e 1999/00, o atual uniforme do Barcelona conta com escudo centralizado na altura do peito, dividindo as cores azul e grená.

Lamine Yamal com a camisa da temporada 2024/25 (Foto: Reprodução/Barcelona)

Tradição presente no uniforme do Barcelona desde a temporada 2005-06, a 'senyera', nome dado à bandeira da Catalunha, estará na parte superior das costas. A Nike anunciou ainda que colocará a camisa de manga longa à venda, como novidade.

Confira detalhes da nova camisa do Barcelona

Uniforme de 2024/25 pode se tornar histórico

O atual uniforme do Barcelona pode se tornar histórico para os torcedores do mundo inteiro. Isso porque a equipe vive sua melhor temporada dos últimos anos e briga pelos títulos do Campeonato Espanhol e Champions League. Nas semifinais da liga europeia, o Barça ficou no empate em 3 a 3, jogando em casa, com a Inter de Milão. O jogo de volta acontece nesta terça-feira (6), às 16h, no Estádio San Siro.

Os catalães lideram o Campeonato Espanhol, com 79 pontos, quatro a mais que o maior rival, Real Madrid. As equipes se enfrentam na próxima rodada, que deve definir o futuro campeão da competição nesta temporada. O El Classico que irá definir o campeão da temporada acontece no próximo domingo (11), às 11h15, no Estádio Olímpico de Montjuïc, em Barcelona.

Vale lembrar que no último sábado (26), o Barça conquistou a Copa do Rey, ao vencer de virada o Real Madrid na grande final.