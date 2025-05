O Barcelona deu mais um passo em direção à conquista do seu 28° título da La Liga ao vencer o lanterna Real Valladolid, neste sábado (3), por 2 a 1, com gols de Raphinha e Fermín Lopez. A partida, válida pela 34ª rodada da competição, foi disputada no Estádio José Zorrilla, na cidade de Valladolid.

Na liderança do campeonato, o time catalão abriu sete pontos de vantagem do segundo colocado Real Madrid, que ainda joga contra o Celta de Vigo neste domingo e pode voltar a diminuir a diferença. Líder e vice-líder se enfrentam na próxima rodada da La Liga, marcada para o próximo domingo (11).

Gavi em ação na partida entre Real Valladolid e Barcelona, pela La Liga

⚽ Como foi a partida entre Real Valladolid e Barcelona?

Logo no começo da primeira etapa, o time da casa teve uma sequência de escanteios e não desperdiçou a oportunidade. Aos 5 minutos, Ivan Sánchez, após rebote, chutou a bola na entrada da grande área e se beneficiou de um desvio em Ronald Araújo, que encobriu Ter Stegen. O goleiro, inclusive, fez a sua volta aos gramados depois de oito meses fora, devido a uma lesão no joelho direito.

Após o gol precoce, o Barcelona usou muito da zona central do campo para pressionar o Valladolid, aproveitando a presença de Pedri, um dos poucos titulares que não foram poupados de início. Com um time majoritariamente reserva, Hansi Flick se viu obrigado a mudar sua estratégia inicial e, aos 37 minutos, tirou o jovem Dani Rodríguez - que fazia a sua estreia pelo time principal - após lesão no braço. Em seu lugar, entrou em campo a estrela Lamine Yamal.

No intervalo, Flick trocou Pedri por de Jong e Ansu Fati por Raphinha - e as substituições não demoraram para surtir efeito. Aos 8 minutos da segunda etapa, Yamal levantou a bola na área buscando o Araujo, mas o goleiro André Ferreira deu um soco na bola e tirou. No rebote, o brasileiro Raphinha deu um belo chute de perna direita e empatou o jogo no Estádio José Zorrilla.

E nem deu tempo para o Real Valladolid respirar: cinco minutos depois, Gerard Martín fez jogada pelo lado esquerdo do campo e tocou rasteiro para Fermín Lopez, que não hesitou e acertou um bom chute no canto esquerdo de André Ferreira, colocando o Barcelona à frente do placar.

Com a virada, o time da casa fez suas primeiras alterações: Sylla e Anuar deram lugar a Latasa e Ndiaye, respectivamente. Apesar disso, os visitantes continuaram com a pressão e quase ampliaram com uma finalização na trave de Héctor Fort, aos 23 minutos, após lindo passe de calcanhar de Yamal. Com outras boas oportunidades de ampliar, o placar permaneceu em 2 a 1 para o Barcelona.

📆 O que vem por aí?

Sequência dura para o time de Raphinha! O Barcelona vira a chave e volta suas atenções para a Champions League, onde disputa o jogo de volta da semifinal da competição contra a Inter de Milão, na próxima terça-feira (6), no San Siro, após empate por 3 a 3 no jogo de ida. Cinco dias depois, no domingo (11), o Barça tem "jogo de seis pontos" contra o vice-líder e rival Real Madrid, pela La Liga.

Já rebaixado, o Real Valladolid - que tem Ronaldo Fenômeno como sócio majoritário - enfrenta o Mallorca, fora de casa, no sábado (10).

✅ FICHA TÉCNICA

Real Valladolid x Barcelona

34ª rodada — La Liga

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: José Zorrilla, em Valladolid (ESP)

🥅 Gols: Sánchez, 5'/1ºT (1-0); Raphinha, 8'/2ºT (1-1); Fermín Lopez, 14'/2°T (2-1)

🟨 Cartão amarelo: Anuar, Sylla e Candela (Real Valladolid); Ronald Araujo e Christensen (Barcelona)

🟥 Cartão vermelho: -

🕴️ Arbitragem: Alejandro Muñiz Ruiz (árbitro); Diego Sánchez Rojo e Fabián Blanco Rodríguez (assistentes); Carlos Fernández Buergo (quarto árbitro)

📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez; Valentín Pizarro Gómez (assistente)

⚽ ESCALAÇÕES

🟣⚪ Real Valladolid (Técnico: Álvaro Rubio)

Ferreira; Candela, Comert, Ozkacar, Aznou; Juric (Mario Martín), Anuar (Ndiaye), Sánchez (Chuki), Amallah (Grillitsch); Moro, Sylla (Latasa)

❌ Desfalques: Karl Hein e Henrique Silva (lesionados)

🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Ter Stegen; Héctor Fort, Ronald Araújo, Christensen, Gerard Martín; Gavi (Eric García), Pedri (Frenkie de Jong), Fermín Lopez; Dani Rodríguez (Lamine Yamal), Ansu Fati (Raphinha), Pau Victor (Dani Olmo)

❌ Desfalques: Jules Koundé, Marc Casadó e Marc Bernal (lesionados)