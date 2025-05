Hansi Flick, técnico do Barcelona, levou a campo um time alternativo na última partida por La Liga - incluindo o goleiro Ter Stegen, que voltou de lesão após oito meses. Com isso, surgiram dúvidas sobre quem seria o titular no gol do Barça na sequência da temporada, em especial o próximo jogo, pela semifinal da Champions League.

O treinador alemão, em entrevista coletiva após a vitória do clube catalão contra o Real Valladolid, no sábado (3), confirmou que o polonês Szczesny terá a titularidade nos jogos contra a Inter de Milão, pela Champions, e contra o rival Real Madrid, por La Liga, no "jogo de seis pontos", apesar de Stegen ter agradado no retorno aos gramados:

- Veremos o que acontece com Marc (Ter Stegen), ele foi bem hoje, mas Szczesny jogará na Liga dos Campeões e contra o Real Madrid -, afirmou Hansi Flick aos repórteres.

🗣️ Outros pontos da coletiva

Na entrevista, o técnico também respondeu a questionamentos sobre a partida:

DESEMPENHO DO TIME ALTERNATIVO

- O objetivo era conquistar os três pontos, e estou satisfeito de termos somado. Missão cumprida. Não, não estou decepcionado com nenhum jogador. Quando você faz nove mudanças, não é fácil para os jogadores, são jovens. Acredito e tenho confiança neles, não seria fácil. Consegui descansar alguns jogadores e dar alguns minutos a outros. Tivemos alguns erros, transições rápidas, mas Araújo e Christensen fizeram um bom jogo, e o Ter Stegen, também.

ESTREIA DE DANÍ RODRIGUEZ NO PROFISSIONAL

- Nos treinamentos, mostrou que podia estar aqui conosco, tem nível. Temos que ajudá-lo a se recuperar para continuar conosco. Demonstrou sua qualidade, tomara que volte o mais rapidamente possível. Estou triste porque se recuperou há pouco tempo de uma lesão.

📆 Sequência do Barcelona na temporada

O Barça tem mais cinco jogos garantidos na temporada - se passar à final da Champions, seis. Após ser campeão da Copa do Rei em cima do Real Madrid, os culés buscam a conquista da tríplice coroa.

Pela Champions League, o time catalão joga a volta da semifinal contra a Inter de Milão, na próxima terça-feira (6), depois de ter empatado na partida de ida em 3 a 3. Do outro lado do chaveamento, PSG e Arsenal também buscam a classificação para a grande final, a ser disputada no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Na La Liga, o clube comandado por Hansi Flick é líder, com 79 pontos - quatro a mais que o vice-líder Real Madrid, com 74. No domingo (11), as duas equipes se enfrentam em jogo tratado como a "final" do campeonato. Na sequência, o Barcelona pega o Espanyol, no dia 15 de maio; o Villarreal, no dia 18; e o Athletic Bilbao, no dia 25, pela última rodada da competição.