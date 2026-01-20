Arsenal 'atropela' Inter de Milão na comparação de valor de mercado; veja cifras

Inter de Milão e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (20) pela 7ª rodada dos pontos corridos da Champions League, a primeira em 2026. O duelo, que coloca frente a frente dois times que estão dentor do G8 da tabela, é marcado também por uma disparidade financeira considerável entre os dois elencos. O clube inglês "atropela" o rival italiano na avaliação financeira dos atletas.

O Arsenal, atual líder da fase de liga da Champions, também está na ponta da classificação da Premier League. O campeonato da Inglaterra é o mais valioso do mundo, que mais arrecada com patrocínio e transmissões e que mais paga aos clubes em premiação entre todos os campeonatos nacionais. O cenário de crescimento financeiro da competição torna os integrantes altamente valorizados no mercado da bola, mesmo em comparação a outros times da Europa.

Os Gunners, atualmente, dividem o posto e clube mais valioso da Premier League com o Manchester City. Na comparação com a Inter de Milão, o Arsenal soma quase o dobro do valor de mercado do rival. Os ingleses tem valor de mercado apontado em 1,31 bilhão de euros, o que corresponde a R$ 8,2 bilhões na cotação mais atualizada. Do outro lado, o time italiano é cotado em 670 milhões de euros, ou R$ 4,2 bilhões.

A nível nacional, a Internazionale se destaca como o clube com o elenco mais caro e tem uma diferença considerável em comparação a Juventus, segunda colocada na tabela. O time de Turim é avaliado em 551 milhões de euros (R$ 3,4 bilhões), quase 100 milhões a menos que a equipe de Milão.

Veja os jogadores mais caros de Inter de Milão x Arsenal

Enquanto o Arsenal tem em seu elenco atual dois atletas avaliados acima dos 100 milhões de euros, a Inter não tem nenhum jogador que atinja a marca. O recorde dos três mais caros entre os dois elencos é dominado pela equipe inglesa. Bukayo Saka lidera a lista e tem valor de mercado apontado em 130 milhões de euros (R$ 821 milhões), enquanto Declan Rice aparece em segundo, cotado em 120 milhões de euros (R$ 758 milhões). Fechando o top três, o zagueiro William Saliba aparece avaliado em 90 milhões de euros (R$ 568 milhões).

O primeiro nome da Inter de Milão é Lautaro Martínez, atacante que tem valor de mercado apontado em 85 milhões de euros (R$ 537 milhões). O argentino é seguido por Alessandro Bastoni, cotado em 80 milhões de euros (R$ 505 milhões) e Nicolo Barella, com 60 milhões de euros (R$ 379 milhões), completando o top três italiano.

Entre os brasileiros dos elencos, o destaque vai para Gabriel Magalhães, que entra no top cinco mais caro do Arsenal com valor de mercado de 75 milhões de euros (R$ 474 milhões), empatado com Zubimendi e Odegaard. Ainda no time inglês, Gabriel Martinelli aparece com 45 milhões de euros (R$ 284 milhões) e Gabriel Jesus com 20 milhões de euros (R$ 126 milhões).

Na Inter de Milão, Carlos Augusto e Luis Henrique são os representantes do futebol brasileiro. O lateral esquerdo é cotado em 26 milhões de euros (R$ 164 milhões), enquanto o atacante vale 23 milhões (R$ 145 milhões).

Lautaro Martínez é o jogador mais caro da Inter de Milão. (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Top cinco jogadores mais caros de Inter de Milão e Arsenal

Arsenal

Bukayo Saka - 130 milhões de euros (R$ 821 milhões)

Declan Rice - 120 milhões de euros (R$ 758 milhões)

William Saliba - 90 milhões de euros (R$ 568 milhões)

Martin Odegaard - 75 milhões de euros (R$ 474 milhões)

Martín Zubimendi - 75 milhões de euros (R$ 474 milhões)

Gabriel Magalhães - 75 milhões de euros (R$ 474 milhões)

*três jogadores na lista têm o mesmo valor de mercado

Inter de Milão