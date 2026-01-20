Campeão da Champions League em 1986, o CSA Steaua (antigo Steua Bucaresti) anunciou nesta terça-feira (20) uma parceria envolvendo Cristiano Ronaldo. Atualmente no segundo escalão do futebol romeno, o tradicional clube firmou acordo com a "URSU", marca de água mineral alcalina pertencente ao craque português.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o CSA Steaua detalhou a parceria e anunciou, inclusive, o lançamento oficial da água URSU no mercado romeno.

A URSU é uma água mineral alcalina natural com pH 9, uma marca associada à filosofia de vida e aos níveis de desempenho promovidos por Cristiano Ronaldo, que afirmou:

— A água é um dos segredos fundamentais da minha carreira. É a essência da vida — diz um trecho da nota.

Ainda segundo o clube, o acordo se baseia em valores compartilhados, como excelência, determinação e respeito pelo esporte de alto rendimento. A parceria simboliza a união entre a tradição de um dos clubes mais vitoriosos da Romênia e uma marca internacional construída em torno do conceito de performance autêntica.

Apesar de atualmente disputar a II Liga (equivalente a uma segunda divisão) do país, o CSA Steaua carrega um peso histórico significativo no futebol europeu. A conquista da Champions League na temporada 1985/86 segue como um dos maiores feitos do esporte romeno e mantém o clube entre os campeões do principal torneio continental.

Cristiano Ronaldo é dono de uma marca de água mineral

A URSU, por sua vez, é uma marca de água mineral natural alcalina, com pH 9, proveniente de uma nascente natural na Espanha. Lançada por Cristiano Ronaldo, a empresa faz parte do portfólio de negócios do jogador e é promovida como um produto voltado para um estilo de vida saudável, com foco em hidratação, equilíbrio e alto rendimento físico.

Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

