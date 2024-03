Mbappé, Giroud e Griezmann jogarão as Olimpíadas de 2024; afirma jornal

Mbappé e Griezmann em treinamento pela Seleção Francesa. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 15:03 • Paris (FRA)

Com as Olimpíadas se aproximando, os rumores sobre estrelas que reforçarão suas nações na competição ganham força. A Seleção Olímpica da França, por exemplo, deve contar com um trio de estrelas para a disputa do torneio: Mbappé, Giroud e Griezmann. É o que afirma o jornal 'Le Parisien', da França.

Os três jogadores, que devem ser confirmados na lista de Didier Deschamps para a Eurocopa 2024, demonstraram interesse em ocupar as três vagas para jogadores com mais de 23 anos no elenco olímpico. Os dois eventos estão separados por um curto intervalo de tempo: as Olimpíadas começam no dia 26 de julho, onze dias depois do final da Eurocopa.

Mbappé, cotado para atuar na França pelas Olimpíadas, comemora gol pelo PSG. FRANCK FIFE / AFP

Bom lembrar que os Jogos Olímpicos serão realizados durante a pré-temporada dos times europeus para a temporada 24/25, e por isso, os clubes não são obrigados a ceder os atletas. Logo, será preciso que Milan (Giroud), Atlético de Madrid (Griezmann), e o clube que Mbappé estiver atuando no ano que vem (ao que tudo indica, o Real Madrid) liberem os jogadores.