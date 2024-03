VÍDEO: Luis Enrique sobre futuro de Mbappé: ‘Só posso desejar o melhor para ele’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 12:18 • Paris (FRA)

Em entrevista coletiva após o empate em 2 a 2 do Paris Saint-Germain contra o Reims, na 25° rodada do Campeonato Francês, Luis Enrique dispara sobre o astro Kylian Mbappé e os motivos pelo qual deixou a estrela francesa no banco de reservas.

O atacante só entrou aos 73 minutos e animou o jogo de sua equipe, mas desta vez não conseguiu levá-la à vitória. Assim como Mbappé, Ousmane Dembele e Randal Kolo Muani também foram poupados e começaram no banco.

- As minhas decisões têm sido as mesmas desde o início da temporada, sou quem faz mais rotações no campeonato e continuarei a fazer o mesmo, os jogadores me seguiram até agora e funciona - disse Luis Enrique após a partida.

- Todos os jogadores que entraram, inclusive Kylian, foram ativos. Não tenho dúvidas sobre ele (Mbappé), só posso desejar o melhor pra ele, é o número 1 como jogador e ainda mais como ser humano.

Apesar do empate, o atual campeão é o líder isolado do campeonato francês com dez pontos de vantagem sobre o Brest, que ocupa o segundo lugar. O PSG entrará em campo nesta quarta-feira (13) para enfrentar o Nice nas quartas de final da Copa da França. Os parisienses devem pensar no próximo confronto das quartas de final da Champions League, torneio tão sonhado pela equipe francesa.