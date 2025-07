Célio Pompeu vive grande momento e chama atenção de clubes do Brasil e da Europa

Mesmo com a Copa do Mundo de Clubes rolando a todo vapor, a MLS não para. E tem brasileiro ganhando destaque por lá. Como é o caso de Célio Pompeu, atacante do St. Louis City, da Conferência Oeste.

O brasileiro, de 25 anos, foi revelado nas categorias de base do Ceará e chegou aos Estados Unidos em 2017, quando ganhou uma bolsa para estudar e jogar na St. Benedict`s Preparatory School. Depois de alguns anos de futebol universitário, recebeu o convite para jogar no mais novo time da MLS da época, onde atua até hoje.

Estreou profissionalmente em 2023, quando o St. Louis ingressou na liga norte-americana. Desde lá, Célio coleciona gols, assistências, partidas contra ídolos e muitos aprendizados profissionais. Não à toa clubes do Brasil e da Europa buscam informações do atleta junto a seu empresário para a próxima janela de transferências.

Célio ainda jogava no futebol universitário quando o St. Louis City foi fundado, no ano de 2019. Porém, a equipe novata só disputou sua primeira temporada na MLS em 2023, quando Célio foi contratado.

— O primeiro ano foi muito bom. Além da minha estreia como profissional, foi a primeira vez que o St. Louis jogou a MLS. Não esperávamos terminar em primeiro lugar da Conferência Oeste, mas o time se encaixou e conseguimos a classificação para a Champions Cup, que é como se fosse a Libertadores daqui. Infelizmente, não conseguimos garantir a classificação para o Mundial de Clubes, mas temos isso como objetivo para o futuro — contou.

Em 2024, Célio teve seu início de temporada atrapalhado por uma lesão, mas ele não deixou o contratempo o desanimar.

— Comecei o ano muito bem, com três gols e três assistências em cinco jogos, mas tive uma lesão que me afastou por um tempo dos gramados. Foi um momento difícil, nenhum atleta quer passar por isso, mas não foi totalmente negativo, já que me deixou bem mais forte mentalmente — afirmou.

A experiência de jogar contra Messi: 'Do nada estava ali, roubando a bola dele'

Na mesma temporada, o brasileiro vivenciou um dos momentos mais marcantes de sua carreira, quando enfrentou o Inter Miami, de Messi, Suárez e companhia.

— Jogar contra o Messi foi uma experiência inesquecível. Quando eu era criança, nem conseguia imaginar viver esse momento, jogar contra um ídolo do futebol mundial. E, do nada, eu estava ali, roubando a bola dele, e ele brigando, querendo ganhar. O jogo acabou 3 a 3, consegui dar uma assistência e sinto que foi uma das minhas melhores performances na última temporada — disse.

Atualmente, Célio é um dos principais nomes da equipe norte-americana. Ao todo, são seis gols e noves assistências pelo St. Louis. Com contrato vigente até o final de 2026, o brasileiro comenta fala dos seus desejos para o futuro:

— Eu tenho como sonho jogar na Europa, em algum clube tradicional, com uma grande torcida. Já tive algumas propostas, mas senti que não era o momento certo. Também, não fecho as portas para o Brasil, onde também podemos ver torcidas fanáticas, muita pressão e, claro, é a minha casa. A Copa do Mundo de Clubes está servindo para mostrar para o mundo o nível de competitividade do futebol brasileiro — finalizou.

