Lyon se aproxima de conhecer nova decisão sobre rebaixamento na Ligue 1

O Lyon se aproxima de conhecer a nova decisão da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) sobre o rebaixamento na Ligue 1. Na próxima semana, o clube irá apelar da decisão que fez com que o clube francês fosse relegado à Ligue 2, segundo o "L'Équipe".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na segunda-feira (1º), o Lyon recebeu uma carta da DNCG detalhando os motivos que levaram a entidade tomar a decisão pelo rebaixamento da Ligue 1. Agora, o clube francês procura agir com velocidade, uma vez que o planejamento da pré-temporada está congelado em meio a indefinição sobre a permanência da equipe na elite francesa ou não.

continua após a publicidade

Na próxima segunda-feira (8), o elenco do Lyon se reapresenta para a pré-temporada com Paulo Fonseca. O elenco está nervoso com a situação do clube, e a entidade procura dar uma resposta para tranquilizar o plantel e planificar o futuro.

Substituta de Textor em ação pelo Lyon

No domingo (30), John Textor renunciou ao cargo de presidente do Lyon, enquanto a empresária Michelle Kang ocupou o lugar do norte-americano. Além dela, Michael Gerlinger assumiu o cargo de CEO.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira (2), a dupla viajou à Genebra para encontrar com representantes da Uefa e discutir a participação do Lyon na Liga Europa. Se não houver uma mudança com relação a condição do clube francês até o dia 14 de julho, a equipe deve ser excluída da competição.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.