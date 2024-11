O ônibus que levava os jogadores do Corinthians foi apedrejado por torcedores do Vitória, neste sábado (9), enquanto se locomovia até o Barradão, palco do duelo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro. Uma janela do veículo foi danificada após o ato do vandalismo, mas ninguém se feriu.

Através de seu site oficial, a equipe do Parque São Jorge divulgou uma nota de repúdio em relação ao fato ocorrido. O clube alvinegro lamentou o ato de vandalismo e destacou que a violência poderia ter ferido gravemente os atletas, comissão técnica e outros membros que estavam no ônibus.

Veja a nota do Corinthians

"Um dos ônibus que levava a delegação do Corinthians para a partida diante do Vitória, no Barradão, foi atingindo por uma pedra atirada pela torcida adversária, na chegada ao estádio.

O vidro foi quebrado, por sorte, ninguém ficou ferido.

O Corinthians repudia o vandalismo, que poderia ter colocado a integridade física dos atletas, comissão técnica e demais membros da delegação em risco antes de uma partida tão importante para o clube.

Sport Club Corinthians Paulista"

O Corinthians divulgou imagens do ônibus danificado após ataque de torcedores do Vitória (Foto: Reprodução/Corinthians)

Decisão

O confronto deste sábado (9), marcado para as 16h30 (horário de Brasília), tem ares de decisão para as duas equipes. Empatados com 38 pontos na tabela, o Vitória está em 12º lugar no Campeonato Brasileiro, uma posição acima do Timão , devido ao maior número de vitórias: 11 contra 9 do clube alvinegro.

Nos bastidores, os clubes chegaram a travar uma disputa. Em agosto, Fábio Mota, presidente do Vitória, acusou a arbitragem brasileira de beneficiar os clubes grandes na luta contra o rebaixamento. O Corinthians rebateu a acusação por meio de seu site oficial.

