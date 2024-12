A camisa II Chelsea na temporada 2013/14 foi marcado por um elenco estrelado, porém sem títulos conquistados. Disponível para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos do seu clube, a camiseta foi marca de um jogador lendário em um clube simbólico. Saiba um pouco mais da história por trás desse traje de gala londrino.

Eto'o no Chelsea

Com a camisa 29, Samuel Eto’o chegou ao Chelsea em 2013, para ajudar a equipe a se manter no nível alto europeu, já que havia emendado títulos de Champions e Europa League nas temporadas anteriores. Porém, a trajetória foi considerada uma das temporadas mais fracassadas do clube desde o início dos investimentos de Roman Abramovic.

Sem erguer taças, perdeu a Supercopa da Uefa para o Bayern, caiu na semifinal da Champions para o Atlético de Madrid e fez uma boa Premier League, ficando em terceiro. Drogba, que havia acabado de deixar o clube, teve sua lacuna preenchida por Eto’o, que fez somente 12 gols e deu 3 assistências em 35 jogos.

Apesar da temporada sem sucesso, Eto’o estava acompanhado por um elenco recheado por grandes estrelas ofensivas. De Bruyne, Oscar, Hazard, William, Salah, Lukaku, Fernando Torres eram parte do plantel do Chelsea em 2013/14.

🔰 TIME: Chelsea

📆 ANO: 2013

🔢 NÚMERO: 29

⚽ NOME: Eto’o