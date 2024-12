Seu Lance!: confira as 10 melhores camisas disponíveis no segundo leilão

Você é um colecionador nato de itens esportivos raros ou está em busca de um manto do seu time que tenha uma grande representação histórica? O Lance!, em parceria com o Alambrado e com o LeilõesBR, traz o segundo leilão do Seu Lance!, nosso site de leilões de camisas e itens históricos do futebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Serão ao todo 70 camisas no segundo leilão do Seu Lance, sendo 45 novidades no site! E você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. As ofertas serão aceitas até 6 de janeiro, quando acontece o pregão ao vivo no Youtube do Lance!. Entre tantas opções, selecionamos dez dicas para você ficar atento e garantir sua oferta.

São Paulo 1979 - Autografada pelo elenco

(Foto: Seu Lance)

A temporada de 1979 do São Paulo FC foi especial, marcada pelas celebrações dos 50 anos de fundação do clube, um marco na gloriosa história tricolor. Apesar de não ter conquistado títulos de destaque naquele ano, o Soberano brilhou nos gramados com uma das camisas mais icônicas de sua história. O uniforme apresentava o clássico design tricolor, com as faixas vermelha, branca e preta em perfeita harmonia sobre o branco predominante, destacando a elegância e a tradição do clube.

continua após a publicidade

Barcelona 2006/07 - Deco

(Foto: Seu Lance)

A temporada 2006/07 do Barcelona foi marcada pelo talento e criatividade de um elenco estrelado, em que Deco brilhou como um dos protagonistas no meio-campo. O manto culé desse período destacou-se por sua elegância, com as tradicionais listras verticais azul e grená ganhando um tom vibrante, além do escudo do clube e o logo da Nike em destaque. Foi utilizada na final do Mundial de Clubes contra o Internacional.

Corinthians 1995 - Marcelinho Carioca

(Foto: Seu Lance)

A camisa do Corinthians de 1995, modelo torcedor com o número 7 de Marcelinho Carioca, é um símbolo de uma geração vitoriosa e carismática do clube. Produzida pela Penalty, destaca o tradicional branco e preto, representando a identidade corinthiana. O número 7, associado ao talento inconfundível de Marcelinho, ídolo eterno do clube, torna a peça única. Com escudo bordado e em condição impecável, a camisa é mais que um uniforme: é uma memória viva das conquistas e da paixão alvinegra que marcou o futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Flamengo 2014 - Everton Cardoso

(Foto: Seu Lance)

A camisa do Flamengo de 2014, modelo jogador usada por Éverton, é um marco de uma temporada especial para o clube. Produzida pela Adidas, combina o tradicional vermelho e preto com detalhes modernos e tecido de alta performance, garantindo conforto e leveza aos atletas. No tamanho M e em estado impecável, é mais que uma peça de coleção: é um símbolo da paixão, luta e identidade que definem o Flamengo e sua torcida.

Lazio 2013 - Hernanes

(Foto: Seu Lance)

A camisa da Lazio de 2013, produzida pela Macron e usada por Hernanes, reflete um momento marcante da história do clube. Em tons de azul celeste, ela simboliza a conquista da Copa da Itália, com a vitória épica sobre a Roma no histórico Derby della Capitale, no Estádio Olímpico.Hernanes, o "Profeta", brilhou nessa temporada com sua técnica refinada e gols decisivos, consolidando-se como ídolo da torcida. Elegante e fiel à tradição, a camisa celebra uma vitória inesquecível e reafirma a paixão de uma torcida que vive intensamente a grandeza do clube romano.

Manchester City 2012 - Clichy

(Foto: Seu Lance)

A camisa do Manchester City de 2012, usada por Gaël Clichy na Premier League, é um ícone da temporada histórica em que o clube conquistou a Premier League. Com seu design clássico, ela simboliza a ascensão dos Citizens como potência do futebol inglês. Naquela temporada, o título foi decidido de maneira épica com o gol de Sergio Agüero nos acréscimos. Clichy, parte essencial daquela equipe, contribuiu com sua solidez defensiva. Produzida pela Umbro, a camisa combina tradição e modernidade, celebrando o início de uma nova era vitoriosa para o Manchester City.

Peru 2015 - Paolo Guerrero

(Foto: Seu Lance)

A camisa da seleção peruana de 2015, tamanho G, produzida pela Umbro e estampada com o número 9 de Paolo Guerrero, destaca-se pelo design predominantemente vermelho, com a icônica faixa diagonal branca, símbolo da tradição e identidade do futebol peruano. Este uniforme alternativo combina modernidade e história, representando a garra e o orgulho de uma seleção em constante busca por superação. Em 2015, Guerrero consolidava-se como o grande líder da equipe, sendo protagonista na campanha da Copa América daquele ano. Com gols decisivos e atuações brilhantes, ele guiou o Peru a um honroso terceiro lugar no torneio, reafirmando seu status como um dos maiores jogadores da história do país.

Milan 1998

(Foto: Seu Lance)

A camisa do Milan de 1998, tamanho G, produzida pela Adidas, representa uma fase de transição para o clube, que passava por uma renovação após uma era de conquistas. Com as tradicionais listras vermelhas e pretas, ela simboliza a continuidade da grandeza do Milan, mesmo em meio a desafios. Na temporada de 1998, o clube estava se reestruturando, com novos jogadores como George Weah e estrelas consagradas como Paolo Maldini e Alessandro Nesta ainda presentes. Embora o Milan não tenha conquistado títulos importantes, a temporada marcou o processo de renovação do clube, essa camisa é um lembrete da força do Milan em sua busca para retornar ao topo, mantendo sua tradição e legado no futebol mundial.

Santos 2011

(Foto: Seu Lance)

A camisa do Santos de 2011, produzida pela Umbro, celebra uma das temporadas mais marcantes do clube. Com design clássico em branco, detalhes em preto e o icônico número 10, simboliza a conquista da Libertadores após 48 anos, liderada por Neymar, Ganso e uma talentosa geração. Em tamanho GG e excelente estado, é mais que um uniforme: é uma relíquia que representa a paixão da torcida e o brilho de um time histórico.

Botafogo 2008

(Foto: Seu Lance)

A camisa do Botafogo de 2008, versão oficial da Kappa, é um símbolo de tradição e orgulho alvinegro. Com listras verticais em preto e branco e detalhes modernos, reflete a elegância e história do clube. Em tamanho G e condição excepcional, vai além de um uniforme: é um marco da paixão e luta que definem a trajetória centenária do Botafogo.

Por que participar

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

Seu Lance!

Sua coleção!

Sua história!