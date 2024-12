Como foi o título da Argentina nas Olimpíadas de Pequim em 2008

Em 23 de agosto de 2008, a Argentina escreveu mais um capítulo em sua história no futebol ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. Liderada por um elenco recheado de jovens talentos que viriam a brilhar no cenário mundial, como Lionel Messi e Ángel Di María, a Albiceleste superou a Nigéria por 1 a 0 na grande final, disputada no Estádio Nacional de Pequim, o Ninho do Pássaro.

Sem dúvidas, a equipe campeã olímpica em Pequim tem um lugar especial na história do futebol.

Camisa da Argentina usada dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008 (Foto: Seu Lance)

🔰 TIME: Argentina

📆 TEMPORADA: 2008

🔢 NÚMERO: S/N

O caminho até a final

Invicta na campanha, a Argentina demonstrou seu poderio desde a fase de grupos. Sob o comando do técnico Sergio Batista, o time venceu adversários como Costa do Marfim, Austrália e Sérvia, garantindo a liderança de sua chave com 100% de aproveitamento. Nas fases eliminatórias, derrotou a Holanda nas quartas de final, após prorrogação, e superou o Brasil de Ronaldinho e Alexandre Pato com vitória por 3 a 0 na semifinal.

O clássico contra a Seleção Brasileira ficou marcado pela atuação inspirada de Juan Román Riquelme, que ditou o ritmo da partida e balançou as redes uma vez. Além dele,e Sergio Agüero fez dois gols para selar a classificação argentina à decisão.

A final contra a Nigéria

Reeditando a decisão de Atlanta 1996, quando os nigerianos levaram a melhor, a final em Pequim foi marcada por equilíbrio e muita tensão. O único gol da partida veio aos 13 minutos do segundo tempo, quando Ángel Di María recebeu passe de Lionel Messi, avançou em velocidade e encobriu o goleiro Ambruse Vanzekin com um toque sutil.

Apesar das investidas da Nigéria, que contava com jogadores talentosos como Victor Obinna e Chinedu Obasi, a sólida defesa argentina, liderada por Ezequiel Garay e Nicolás Pareja, garantiu o resultado.

Geração dourada da Argentina

A conquista consolidou uma geração de ouro para o futebol argentino. Lionel Messi, que na época tinha apenas 21 anos, já despontava como uma estrela em ascensão no Barcelona. Além dele, nomes como Sergio Agüero, Ángel Di María, Javier Mascherano e Ever Banega provaram seu valor, tornando-se pilares da seleção principal anos depois.

Para Mascherano, a medalha de ouro teve um sabor especial, já que ele também havia participado da conquista em Atenas 2004, tornando-se o único jogador argentino bicampeão olímpico no futebol masculino.

Legado olímpico

O ouro em Pequim foi o segundo título olímpico consecutivo da Argentina no futebol masculino, consolidando o país como uma potência na categoria sub-23. Além disso, a conquista representou a união entre experiência e juventude, com jogadores mais rodados como Riquelme e Mascherano orientando os mais jovens rumo ao sucesso.

Hoje, mais de 15 anos depois, a campanha de 2008 ainda é lembrada com carinho pelos torcedores argentinos, que veem naqueles momentos não apenas uma vitória, mas um símbolo de como o talento e a determinação podem levar um time ao topo do mundo.

