Como foi a passagem do lendário lateral Giba pelo Corinthians

Antônio Gilberto Maniaes, ou somente Giba, foi um dos grandes defensores a vestir a camisa do Corinthians. Membro de um dos maiores esquadrões da história do Timão e um dos heróis do título brasileiro em 1990, o lateral-direito atuou em 210 jogos, 205 como titular, com a camisa do clube, antes de se aposentar de forma forçada após uma grave lesão no joelho no ano de 1993.

Sem dúvidas, o ex-atleta tem um lugar especial no coração do torcedor corintiano.

Camisa do Corinthians na temporada 1993 (Foto: Reprodução)

🔰 TIME: Corinthians

📆 TEMPORADA: 1993

🔢 NÚMERO: 2

⚠️ VESTIDA POR GIBA, LATERAL DO CORINTHIANS, EM JOGO

Giba: um imortal na história do Corinthians

Nascido em Cordeirópolis, São Paulo, Giba foi revelado pelo modesto Independente de Limeira, e jogou sua primeira temporada profissional no ano de 1980. Em 1982, se transferiu para o Inter der Limeira, e posteriormente, para o União São João, antes de vestir a camisa do Guarani. Pelo Bugre, o lateral-direito disputou quatro temporadas de destaque, que geraram o interesse do Corinthians.

Com a camisa do Timão, entre 1989 e 1993, Giba foi conquistando espaço na equipe por suas valências ofensivas. O destaque foi tanto, que o lateral chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. No Parque São Jorge, foram dois títulos conquistados: o histórico Brasileirão de 1990, que acabou com a seca corintiana, e a Supercopa do Brasil, no ano seguinte, em cima do Flamengo.

A última partida de Giba pelo Corinthians também foi a última da carreira. Em 1993, após apenas cinco jogos disputados e um gol anotado, o defensor teve uma grave lesão no joelho. Após cirurgia, decretou o final precoce de sua carreira como jogador.

Após pendurar as chuteiras, Giba se dedicou à carreira de treinador. Na nova fase, um dos momentos mais marcantes aconteceu na final da Copa SP de Juniores, quando o Lousano/Paulista, liderado pelo ex-jogador, derrotou o Corinthians e se sagrou campeão da competição. A idolatria era tão grande, que Giba foi aplaudido pela torcida adversária. No futebol profissional, comandou equipes como Sport, Santa Cruz, CSA, Santos, por onde foi vice-campeão paulista em 2000, entre outros.

Inesquecível na história do Corinthians, Giba morreu em 2014, aos 52 anos, após lutar contra a amiloidose, rara doença que afeta os rins.

