Seu Lance!: não perca o segundo leilão de camisas históricas

Você é um colecionador nato de itens esportivos raros ou está em busca de um manto do seu time que tenha uma grande representação histórica? O Lance!, em parceria com o Alambrado e com o LeilõesBR, vem mais uma vez te dar os caminhos para tirar aquela onda na roda de amigos com peças sensacionais do mundo do futebol.

A partir desta segunda-feira (9), o Seu Lance!, nosso site de leilões, traz a segunda leva de mantos históricos para você aumentar ou começar sua coleção! Nele, você encontra camisas antigas e raras dos mais diversos times de futebol, tanto na esfera brasileira quanto na esfera mundial, assim como itens esportivos raros.

Como vai funcionar o Seu Lance!?

Serão ao todo 70 camisas no segundo leilão do Seu Lance, sendo 45 novidades no site! E você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. As ofertas serão aceitas até 6 de janeiro, quando acontece o pregão ao vivo no Youtube do Lance!. Quem fizer o maior lance até o prazo fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

O segundo leilão, que estará disponível a partir desta segunda (9), contém as seguintes novas camisas:

⚽ ABC de 2011 - Torcedor - GG - 8 - S/N

⚽ ABC de 2011 - Torcedor - G - 10 - S/N

⚽ Atlético-MG de 2010 - Torcedor - M - 10 - S/N

⚽ Barcelona de 2006 - Jogador - GG - 20 - Deco

⚽ Bayer Leverkusen de 2008 - Torcedor - G - S/Nº - S/N

⚽ Botafogo de 2008 - Torcedor - G - 4 - S/N

⚽ Botafogo-SP de 2008 - Torcedor - G - 7 -S/N

⚽ Bragantino de 2009- Torcedor - G - 9 - S/N

⚽ Caxias de 2001 - Torcedor - M - 10 - S/N

⚽ Ceará de 2015 - Torcedor - M - 10 - S/N

⚽ Chelsea de 2010 - Torcedor - G - S/Nº - S/N

⚽ Colo Colo de 2010 - Torcedor - P - S/Nº - S/N

⚽ Corinthians de 1993 - Jogador - G - 2 - Giba

⚽ Corinthians de 1995 - Torcedor - G - 7 - Marcelinho Carioca

⚽ Corinthians de 2011 - Torcedor - M - S/Nº- S/N

⚽ Coritiba de 2008 - Torcedor - P - 9 - S/N

⚽ CRB de 2014 - Torcedor - GG - 9 - S/N

⚽ Fenerbahçe de 2012 - Torcedor - G - S/Nº - S/N

⚽ Flamengo de 2014 - Jogador - M - 22 - Everton

⚽ Fluminense de 1997 - Jogador - G - 9 - S/N

⚽ Grêmio de 2015 - Torcedor - GG - 7 - S/N

⚽ Hamburgo de 2014 - Jogador - M - 18 - Holtby

⚽ Hertha Berlin de 1998 - Torcedor - M - S/Nº - S/N

⚽ Inter de Milão de 2018 - Torcedor - G - S/Nº - S/N

⚽ Inter de Milão de 2010 - Torcedor - G - S/Nº - S/N

⚽ Juventus de 2011 - Torcedor - M - 10 - S/N

⚽ Lazio de 2013 - Jogador - G - 8 - Hernanes

⚽ Lokomotiv de 2018 - Jogador - G - 4 - Fernandes

⚽ Manchester City de 2012 - Jogador - G - 22 - Clichy

⚽ Manchester City de 2011 - Jogador - G - 20 - Hargraves

⚽ Milan de 1998 - Torcedor - G - S/Nº- S/N

⚽ Náutico de 2009 - Torcedor - G - 25 - S/N

⚽ Newell's Old Boys de 2020 - Torcedor - G - S/Nº - S/N

⚽ Palermo de 2006 - Torcedor - G - S/Nº - S/N

⚽ Peru de 2015 - Torcedor - G - 9 - Guerrero

⚽ Porto de 2009 - sem descrição - G - S/Nº - S/N

⚽ Real Madrid de 2002 - Torcedor - M - 11 - S/N

⚽ Remo de 2010 - Torcedor - G - 10 - S/N

⚽ Manchester City de 2012 - Torcedor - G - 10 - Clichy

⚽ River Plate de 2009 - Torcedor - GG - S/Nº - S/N

⚽ Roma de 2018 - sem descrição - G - S/Nº - S/N

⚽ San Lorenzo de 2017 - Torcedor - GG - S/Nº - S/N

⚽ Santos de 2011 - Torcedor - GG - S/Nº - S/N

⚽ São Paulo de 1979- Jogador - M - 10 - Dellerba (autografada)

⚽ Werder Bremer de 2019 - Torcedor - G - S/Nº - S/N

⚽ XV de Piracicaba de 2015- Torcedor - G - 10 - S/N

Por que participar

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

Seu Lance!

Sua coleção!

Sua história!