Seu Lance! Qual a história da camisa do Fenerbahçe 2012, vestida por Alex?

Histórias de identificação e idolatria tão impressionantes como a que ocorre entre Alex de Souza e o Fenerbahçe, da Turquia, são cada vez mais raras no futebol. Revelado pelo Coritiba e com passagens emblemáticas por Palmeiras e Cruzeiro, o meia é uma lenda inquestionável na história do clube europeu.

Entre os sete títulos conquistados, incluindo o tricampeonato turco, e os 171 gols marcados com a camisa do clube no decorrer de nove temporadas (o maior artilheiro na história do clube), Alex chegou do futebol brasileiro para se tornar um símbolo da torcida dos Canários Amarelos.

Após 346 jogos disputados, o ano de 2012 marcou o ponto final de relação profunda entre clube e ídolo.

Fenerbahçe 2012

Fenerbahçe 2012: o adeus polêmico de Alex

Estabelecido como um gigante na história do Fenerbahçe, Alex de Souza encerrou sua passagem pelo clube de forma polêmica. Apesar do bicampeonato da Taça da Turquia (11/12 e 12/13), os últimos troféus levantados pelo brasileiro pelo time, a saída foi marcada por uma briga entre o jogador, o treinador Aykut Kocaman e o presidente Aziz Yildirim.

Apesar de ter vivido temporadas artilheiras e decisivas pelo time, Alex estava sendo pouco aproveitado pelo comandante e ídolo do Fener, Aykut Kocaman. A razão, entretanto, é curiosa: de acordo com a imprensa turca, o treinador, que era o maior artilheiro da história do clube à época, supostamente se sentia ameaçado pelo meia brasileiro e não queria ser ultrapassado na lista histórica (o que acabou acontecendo, de toda forma).

Afastado do elenco, Alex e a diretoria optaram por rescindir o contrato após mais de oito temporadas completas.

— Entrei na sala do presidente às 16h15 e sai às 16h18. Oito anos de clube e ele resolveu tudo em apenas três minutos - desabafou Alex, sobre a rescisão.

A decisão gerou muita comoção da torcida, que foi até a casa do brasileiro prestar homenagens. A idolatria é tão grande que o histórico camisa dez tem até estátua em tamanho real em Istambul.

Depois de deixar a Europa, Alex retornou ao Coritiba, clube que o projetou para o futebol brasileiro e europeu. Ele se aposentou em 2014, um ano após a conquista do Campeonato Paranaense pelo Coxa Branca.

